Hazai rendezésű Európa-bajnokság jelentheti a fényt az alagút végén

Csak remélni lehet, hogy a nyár végi rögbiválogatott-mérkőzések nem esnek áldozatul a koronavírus okozta korlátozásoknak.

Ahogy az amerikaifutball-szezon elindulni, úgy a rögbiidény folytatódni nem tudott, hiszen mindkét esetben márciusra esett volna a kezdő sípszó időpontja. A Fehérvár Rugby Club felnőtt és utánpótláscsapatai is ennek megfelelően „parkolópályára” kerültek, amely állapoton a játékostársakkal való kapcsolattartás enyhít.

– Mindannyian elkeseredtünk, amiért nem tudtunk pályára lépni a szezonban. Heti kétszer kapunk edzéstervet az edzőinktől, illetve a felnőtt válogatott játékosai még a szövetségtől is kapnak plusz feladatokat – nyilatkozta Kiss Virág, a Fehérvár Rugby Club válogatott játékosa. – Próbálunk minél többet dolgozni itthon, a feladatok nagyját a saját testsúlyos edzés adja: fekvőtámasz, guggolás, hasizom-erősítés, alkartámaszok, jumping jack. Emellett néha gumiszalagokkal és kézi súlyzókkal is készülünk. A csapattársakkal viszont arról beszéltünk, hogy sokkal nehezebb egyénileg készülni, mint együtt a társakkal, nincs meg az a jelenség, mikor akár a pályán, akár a konditeremben tudjuk egymást húzni, egymást motiválni. Az olyan hobbijaim viszont, mint a rajzolás, amire eddig kevesebb időt tudtam csak fordítani, most jobban előtérbe kerültek, illetve gyakrabban megyek el futni.

Bár a bajnoki idénynek minden bizonnyal búcsút kell inteni, a nemzeti csapat még szerelést ölthet a – viszonylagos – közeljövőben.

– Nagy erőkkel készültünk, készülünk az augusztus eleji Európa-bajnokságra, hiszen az hazai pályán, a Kincsem Parkban tavaly átadott pályán kerülne megrendezésre. Szintén augusztusra volt tervezve az Olimpiai Reménységek Versenye, ám egyelőre annak a sorsáról sem tudunk biztosat.

Hogy javítsa a rögbi hiányától kialakuló hangulatot, edzésfeladatok mellett egy kis kvízzel is készült a szövetség az egyesületek számára.

– Egy szabályismereti versenyt hirdettek, amiben az ország minden egyesülete részt vesz. Péntekenként vannak a fordulók, egyesületenként egy fő küldi el a válaszokat a játékvezetőknek, annak az egynek viszont van egy kis segítő csapata, akikkel három perc alatt kell megbeszélni, mik legyenek a válaszok – a leggyorsabb kapja a legtöbb pontot. Egyelőre jól állunk, a negyedik helyet foglaljuk el.