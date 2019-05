Hazai parketten betlizett a DKKA

A női kézilabda K&H Liga NB I 24. fordulójának egyik legnagyobb meglepetése az Eszperantó úti csarnokban született, ahol a bennmaradásért küzdő Budaörs rendkívül motivált játékkal verte meg a Dunaújvárost.

Dunaújvárosi Kohász KA– Moyra-Budaörs 24-26 (10-13)

Dunaújváros, 500 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Dunaújváros: Csapó Kyra – Grosch, Szekerczés 9 (3), Cifra, Nick, Ferenczy 3, Kazai 3. Csere: Csapó Kincső (kapus), Szalai 6, Sirián 3, Dombi L., Bouti, Molnár B. Vezetőedző: György László.

Budaörs: Sipeki – Dávid-Azari 10 (5), Hornyák Á. 3, Zsigmond 2, Szabadfi 3, Pálos-Bognár 5, Braun 1. Csere: Hajduch 1, Gerháth, Soós V., Ertl 1 (1). Vezetőedző: Neukum Tamás.

Az eredmény alakulása. 8. p.: 1-5. 21. p.: 7-9. 35. p.: 11-15. 45. p.: 17-18. 49. p.: 20-21. 56. p.: 23-23

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 7/6

Már a mérkőzés elején látszott, hogy valami nagyon nincs rendben hazai oldalon: a Budaörs 1-1 után zsinórban négyszer talált be, ami alapvetően meghatározta a találkozó folytatását. Ráadásul az első tizenkét percben mindössze Ferenczy Fruzsina és Szekerczés Luca tudta bevenni Sipeki Flóra kapuját. A félidő hátralevő része is jobbára azzal telt, hogy futott az eredmény után az Újváros, míg a Pest megyei gárda Pálos-Bognár Barbara vezérletével remekül teljesített, és állandósította két-háromgólos vezetését. A szünet után sem változott sokat a helyzet, egészen a 49. percig, amikor Szekerczés találata egygólos különbséget eredményezett. Majd ugyanő egyenlített is a hajrában (2323), ám a hátralevő öt percben nemcsak előnyhöz jutott a Budaörs, hanem kettővel ismét elment, amit a lefújásig meg is tartott. A látogatók győzelme nem érdemtelen, hiszen nemcsak hibákra kényszerítették vendéglátóikat, hanem ezeket könyörtelenül ki is használták. A DKKA csütörtökön Debrecenben folytatja szereplését.

– Teljesen megérdemelten győzött a Budaörs. Mi rengeteget hibáztunk támadásban és védekezésben. Csak gratulálni tudok a nagyon lelkesen és taktikusan játszó ellenfélnek – vélekedett György László. – Megérdemelték a lányok ezt a győzelmet, lehet, kicsit későn jött, de örülünk neki – mondta Neukum Tamás.