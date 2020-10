Hazai környezetben a harmadik diadalért

Nehéz mérkőzés vár a csinos újvárosi pólósokra a Fabó Éva Sportuszodában, a női OB-I-es bajnokság harmadik fordulójában. Az ellenfél nem más, mint a jól ismert rivális, a ZF-Eger együttese.

Kiss Alexandrát, Menczinger Katát és Czigány Dórát is a soraiban tudó egriek jó csapat benyomását keltették a BENU Magyar Kupában – tíz mérkőzésből hetet is megnyertek –, és felvették a kesztyűt a legjobbak is. Azonban a bajnokság döcögősen indult Szilágyi Péter tanítványainak. A nyitányon 12:8-ra kikaptak az ősi rivális szentesiek ellen, majd a válogatott pólósokkal teletűzdelt UVSE dolgát sem sikerült megnehezíteniük (19:10), így jelenleg még nyeretlenek.

Ha a DVFE-n múlik, akkor ez így is marad. Mihók Attila lányai ezzel szemben jól kezdték az idei szezont. Magabiztosan, többgólos különbséggel verték a Tatabányát (19:5) és a III. Kerületet is (11:5), bár az utóbbinál már nem működött minden olajozottan. A csapat tájékoztatása szerint azonban a vétett hibákat kielemezték, sőt ki is javították a héten, és túlléptek a múlt heti rossz élményeiken.

Szerencsére a hiányzóik is meggyógyultak, így szinte a teljes keret Mihók Attila rendelkezésére áll. Megújult erővel készülnek az Egerre hazai környezetben.

Az összecsapás esélyesének tehát egyértelműen az újvárosiak számítanak, de fizikailag és taktikailag is jól kell teljesíteniük ahhoz, hogy az áhított győzelem meglegyen, hiszen a vendégek már többször is bizonyították a múltban, hogy nagyon kellemetlen ellenfelek tudnak lenni.