Hazahúzta a szíve Reiter Attila jégkorongozót

Saját nevelésű játékossal erősített a Fehérvári Titánok együttese, egyéves fővárosi kitérő után ismét a kék-fehér színekben játszik a gárda korábbi csapatkapitánya, Reiter Attila.

A kőkemény bekk Székesfehérváron született, itt kezdett hokizni, mindössze 16 éves volt, amikor bemutatkozott a felnőttek között is, és a 2013–14-es idényben már az EBEL-csapatban is szerepet kapott. A 2018–19-es szezonban az átalakult Fehérvári Titánok csapatkapitánya volt, majd tizenkilenc év után a Hokiklub Budapest együtteséhez igazolt.

– A kezdetektől fogva Fehérváron játszottam, ezért is volt olyan nehéz tavaly meghozni azt a döntést, hogy eligazoljak. A távol töltött egy szezonban sok pozitív dolog történt velem, mégis úgy határoztam, hogy a következő idényben ismét kék-fehér mezben szeretnék jégre lépni. A döntésemet nem volt nehéz meghozni, mert nagyon hiányzott a Raktár utcai közeg, és boldogsággal tölt el, hogy az elkövetkező hónapokban ismét itt tölthetem a napjaimat. Az elsődleges motivációm, hogy a fiatal játékosoknak jó példát mutassak, mindemellett pedig, hogy magamból is kihozzam a maximumot. Egyéni céljaim közé tartozik, hogy visszaküzdhessem magam az osztrák bajnokságban szereplő keretbe, de elsősorban a Titánok csapatát szeretném erősíteni. A jelenlegi helyzet miatt nehéz messzemenő következtetést levonni a következő szezon reális céljairól, de remélhetőleg zökkenőmentesen le fogjuk játszani az idényt, és a tavalyihoz hasonló parádés teljesítménnyel fejezzük be az évet.