Hatvanhárom gólos meccset nyert az MTK

MTK Budapest–Dunaújvárosi Kohász KA 33-30 (15-15)

DKKA gólszerzői: Jovovity 2, Triscsuk 1, Mihály 3, Cavlovic 2, Szalai 2, Grosch 2, Szekerczés 9, Kazai 3, Molnár 2, Braun 2, Ferenczy 2. Vezetőedző: György László.

Remek mérleggel, kiegyensúlyozott teljesítménnyel a hátuk mögött utazhattak a Népfürdő utcába György László tanítványai, akik a felkészülés során megvívott hat összecsapásukból ötöt megnyertek, legutóbb a szintén élvonalbeli Kisvárdát győzték le négy góllal. Az önbizalomnövelő sikerekre bizony szükségük lesz Szekerczés Lucáéknak, hiszen október közepétől, amikor saját csarnokuk bontási munkálatai megkezdődnek, a dunaújvárosiak Szekszárdra költöznek, s az idény hátralevő részében ott játsszák hazai meccseiket. Az új létesítmény mintegy hatmilliárd forintos állami beruházásból valósul meg.

Az MTK otthonául szolgáló Elektromos Csarnokot is „meglegyinthetné” a modernizáció szele, no de a játéktérnek vajmi kevés szerepe volt abban, hogy szinte minden kaput eltaláló lövésből gól született a 15-15-re végződő első félidőben. Leginkább Szekerczés volt elemében, aki összesen kilencszer volt eredményes és ezzel – mint később kiderült – a DKKA találatainak közel egyharmadát ő szerezte.

A fordulást követően sem kegyelmeztek a portásoknak a felek, az adok-kapokból végül a hazaiak jöttek ki jobban.

– Ahogy az eddigi meccseinken, úgy ezúttal sem az eredmény volt az elsődleges, s a vereség ellenére is egy igen hasznos mérkőzést játszottunk. A támadójátékunkkal nem volt különösebb gond, ezt a harminc lőtt gól is bizonyítja, ugyanakkor a védekezés és a kapusteljesítmény elmaradt a várttól, de ez nem is meglepő, elég nagy terhelést kaptak az utóbbi időben a csapat tagjai, nem voltunk túl fittek. A mai összecsapás is felhívta a figyelmünket arra, min kell javítanunk. Dolgozunk tovább, mert a héten három újabb felkészülési találkozó vár ránk.

A Kohász csütörtöktől kezdődően három napon keresztül a IX. Érdi Kupán szerepel, ahol a házigazdák mellett a Kisvárdával és MTK-val is megküzdhet újfent.

Vezető képünk egy korábbi meccsen készült. Fotó: FMH-Archív