Hátrányból is felálltak a Titánok

Rendkívül fordulatos és izgalmas meccsen kis híján a rendes játékidőben nyerni tudtak a Titánok az FTC-Telekom otthonában, ám a hosszabbítás mégis a Fradi sikerét hozta.

Már a meccs kezdetén nagy nyomás alá helyezte ellenfelét a Fradi, mindössze a 3. percig kellett várni az első találatra, Somogyi Balázs teljesen tisztán kapta a korongot, és jobbról felemelte Szeles Martinnak a lepkés oldalára, a felső sarokba, 1-0. Még át sem fordult az óra a 4. percre, máris növelte előnyét a zöld-fehér alakulat, a kék vonalról Johannes Kärmeniemi bombázott a kapura, és a korong akadálytalanul jutott a gólvonal mögé, 2-0. Az 5. percben Riku Petteri Tianentől láthattuk a Titánok első valamirevaló lövését, bár Nagy Kristóf nem tudta megfogni a pakkot, de végül felszabadítottak a hazai bekkek.

Az első szünet után próbálkoztak becsülettel a Titánok, ám a házigazdák újfent hatékonyabbak voltak. A 25. percben ugyanis szétcsúszott a látogatók védekezése, és Boros Dániel centerezését az üresen hagyott Németh Attila vágta be közelről, 3-0. A gól kifejezetten jót tett a meccsnek, a Titánok elkezdtek „harapni”, a harmad közepén sorozatos veszélyt jelentettek Nagy Kristóf kapujára.

Be is találtak a 33. percben, emberelőnyből Robert McNulty távolról jól eltalált lökettel vette be Nagy ketrecét, 3-1. Majd ezután Császár Hunor és Tóth Gergő „kapott össze”, melynek eredménye az lett, hogy Tóth számára végleges fegyelmivel befejeződött a találkozó. Ezt követően Almási Márk fülelte le Nagy Gergő passzát, egyedül vihette kapura a pakkot, de Nagy hatalmasat védett. A 38. percben jól dolgozott a Titánok speciális egysége, kettős előnyük végén Tiainen lövését nem védhette Nagy, 3-2. A 49. percben, hasonlóan a két gárda legutóbbi összecsapásához emberhátrányból visszajöttek a Titánok a meccsbe, Németh Kristóf lecsapott Hegyi Ádám elvesztett korongjára, és szólóból talált be, 3-3. Aztán az 56. percben előnyhöz jutottak a Titánok, és ezt 11 másodperc alatt ki is használták, Tiainen lőtte a sarokba Császár átadását, 3-4.

A hajrában jött azonban a slusszpoén, és hosszabbításra mentette a mérkőzést az FTC, Tóth Gergely távoli lövésébe Somogyi tette bele a botját, és így pattant a pakk Szeles Martin kapujába, 4-4. Jöhetett a ráadás, ennek 4. percében Antonino Sarcia megverte Császárt, és feltette a felső sarokba a korongot, lezárva a mérkőzést, 5-4.