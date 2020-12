Hátrányból fordítva nyert ismét a Csákvár

A sírból hozta vissza a mérkőzést és győzött az esélyesebbnek számító Gyirmót ellen a csákvári együttes, a magyar labdarúgó NB II előrehozott tavaszi fordulójában.

Egy nagyon érdekes mérkőzésnek lehettünk szemtanúi vasárnap kora délután, hiszen az Aqvital FC Csákvár mumusa, a Gyirmót érkezett a Tersztyánszky Ödön Sportközpontba. Már az első 45 perc is ellentmondásosan alakult. Hiába próbálkozott többet a kiesés ellen menekülő hazai csapat – Madarász Márk és Daru Bence is csupán centiket tévedett –, mégis a kapuig szinte el sem jutó Csertői Aurél legényei örülhettek. A félidő utolsó pillanataiban megítélt véleményes büntető után vonulhattak előnnyel a szünetre, 0-1. Ki más, mint az augusztusi mérkőzésen mesterhármast szerző Heffler Norbert volt eredményes.

Ismerve azonban az Aqvitál edzőjének, Visinka Ede mentalitását és együttesének elmúlt hetekben mutatott remek formáját, korántsem vettünk rá mérget, hogy ez marad az eredmény. Ahogy arra számítani lehetett nagy erőket mozgósítottak a csákváriak az egyenlítés érdekében. Az akarásuknak meg is lett a gyümölcse az 57. percben, egy hasonlóan jóindulatú büntetőt értékesített Madarász Márk, 1-1. Érezni lehetett, hogy a hazaiak ekkor elhitték, hogy akár meg is nyerhetik a meccset. Hitüket végül siker koronázta, hiszen Madarász még a rendes játékidő letelte előtt egy gyönyörű támadás végén szerezte meg a győztes találatot (2-1), amivel rendkívül fontos három pontot gyűjtött be az Aqvital FC Csákvár. Visinka Ede csapata megérdemelten nyert.

Aqvital FC Csákvár – Gyirmót 2-1 (0-1)

Csákvár, zárt kapus. Vezette: Nagy Norbert (Punyi Gyula, ifj. Varga Gábor)

Csákvár: Markek – Major, Albert I., Nándori (Koch, 70.), László – Mészáros D. (Vukaszovics, 80.), Madarász – Kocsis B. (Vörös, 80.) – Baracskai (Mim, 70.), Daru, Sejben (Ganbayar, 87.). Vezetőedző: Visinka Ede

Gyirmót: Rusák – Major M., Hudák, Széles, Hajdú Á. – Nagy P., Vass Á., Vogyicska – Nagy K. (Somogyi-Bakos, 55.), Szatmári (Szegi, 71.), Heffler N. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gól: Heffler N. (büntető, 41.), illetve Madarász (büntető, 57.), Madarász (89.)

Sárga: Mészáros D. (73.), illetve Nagy K. (50.), Széles (65.), Nagy P. (89.)