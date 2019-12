Hátrányban ért el döntetlent a Puskás AFC

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 14. fordulójában két jó formában lévő együttes találkozott.

A házigazda Puskás Akadémia FC folytatni szerette volna a múlt héten, Fehérváron mutatott játékát, míg a Mezőkövesd Zsóry FC hat meccs óta tartó veretlenségét akarta tovább nyújtani. A Szolnoki Roland kiállítása miatt megfogyatkozott PAFC nem tudta kihúzni, a vendégek a hajrában egyenlítettek.

A Puskás Akadémia FC megtartotta azt a jó szokását, melyet legutóbb Fehérváron is láttunk tőlük. Azaz idejekorán, ezúttal a 6. percben szereztek vezetést Hornyák Zsolt vezetőedző tanítványai. Josip Knezevic kapott labdát a tizenhatoson belül a bal oldalon, egy csel után lefutott az alapvonalhoz, majd tökéletesen centerezett, és Ezekiel Hentynek már csak az üres kapuba kellett gurítania. A 13. percben Budu Zivzivadze kapott remek ütemű kiugratást az elmélázó hazai védők mellett, egy az egyben vihette a labdát Hegedüs Lajosra, ám a felcsúti kapus nagyot védett lábbal. A 20. percben növelhette volna előnyét a PAFC, Knezevic fűzte be a védőket a tizenhatoson belül, nem lőtte azonban kapura a labdát, hanem az érkező Gyurcsó Ádám elé tekert, de a szélső a kapu torkában nem találta el jól, és mellé piszkálta azt. Majd a 27. percben Zivzivadze beverekedte magát a tizenhatoson belülre, de közel került Hegedüshöz, így már nem tudott nagy helyzetben lőni, a labda azonban a második hullámban érkező Farkas Dánielhez pattant, aki csúnyán fölé lőtt 15 méterről.

A 29. percben emberhátrányba került a Puskás, Szolnoki Roland elkésett Silye Erikkel szemben a becsúszással, a kövesdi nagyot repült a felcsúti légtérbe, ezért Szolnoki megkapta második sárga lapját, és a kiállítás sorsára jutott. A 32. percben Vajda Sándor adott passzt Silyének, aki a védők mögé kerülve talált be a bal oldalról, de az akciót az asszisztens jelzésére lefújta a játékvezető les miatt. A kiállítás után láthatóan visszaállt a felcsúti gárda, de szervezetten és fegyelmezetten játszottak a kékek, és aránylag korán be is áldozta David Vaneceket a határozottabb védekezés érdekében Hornyák Zsolt. A cseh támadónak nem igazán tetszett a szakember döntése, finoman szólva is idegesen hagyta el a pályát.

Az 52. percben Pekár László, aki 2015 és 2017 között 47 mérkőzésen erősítette a PAFC csapatát, a jobb oldalról beadásra szánta el magát, ám a labda inkább a kapura volt veszélyes, Hegedüs L. a rövid saroknál szögletre mentett. Az 53. percben egy villámgyors Puskás kontrából kis híján duplázni tudott Henty, de labdája elakadt a kifutó Szappanos Péterben. Aztán Hegedűs Lajosnak volt dolga bőven, előbb a 60. percben Aljakszandr Karnyickij jobblábas lövése, 21 méterről a léc alá tartott, ám kipaskolta a labdát. A 62. percben Berecz Zsombor is a 16-oson kívülről, 21 méterről próbálkozott, a nagy erejű, jobb alsóba tartó lövést hatástalanította a hálóőr. A 79. percben Kamen Hadzsiev adott remek passzt Gyurcsónak, aki bal oldalról lőtt kapura, 20 méterről, de labdája ígéretes szituációban mellészállt. A 88. percig bírta a nyomást PAFC, Zivzivadze csúsztatása után Karnyickij került helyzetbe, a középpályás,pedig a jobb alsóba helyezett, 1-1.

JEGYZŐKÖNYV

Puskás Akadémia FC–Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1028 néző V.: Pintér Cs. (Király, Huszár)

Puskás AFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Hadzsiev, Meissner, Spandler –

Van Nieff, Knezevic – Mebrahtu, Henty (Sós B., 74.), Gyurcsó – Vanecek

(Radics, 39.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Farkas D. (Vadnai, 79.), Pillár, Katanec,

Silye – Berecz, Karnyickij – Pekár ( Nagy D., 55.), Cseri, Vajda S.

(Sajbán Máté, 46.) – Zivzivadze. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gól: Henty (6.), ill. Karnyickij (88.)

Sárga lap: Szolnoki (9.), Van Nieff (13.), ill. Zivzivadze (4.), Pillár (87.)

Kiállítva: Szolnoki (29.)