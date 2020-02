Hatpontos továbbjutás

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján megismételte egy héttel ezelőtti eredményét a Puskás Akadémia FC a Békéscsaba gárdája ellen.

Nem volt szerencséje az előző körben a Ferencvárost búcsúztató Békéscsabának a sorsoláskor, ugyanis egy felfelé ívelő pályára álló Puskás Akadémiát sodort útjába a futballsors. A lila-fehérek az első mérkőzésen – hazai pályán – 3-0-s zakóba futottak bele a bajnokságban is magára találó felcsútiakkal szemben, így meglehetősen csekély reménykedés mellett csomagolhattak a Fejér megyei visszavágóra.

Magabiztos előnyének tudatában sem packázott sokáig hazai közönsége előtt Hornyák Zsolt együttese, és már az első percben magukhoz ragadták a vezetést: egészen pontosan 21 másodperccel a kezdő sípszót követően Sós Bence indult meg a jobb szélen, középre adott labdáját pedig a kitűnő formában futballozó Luciano Slagveer lőtte a vendégkapuba, 1-0. A folytatásban is a fiatalokkal teletűzdelt hazaiak irányítottak, így a 28. percben Golgol Mebrahtu, míg a 32. percben – Jakub Plsek passza után – egyaránt Ribánszkinak kellett hárítania.

A folytatásra a 19 esztendős Tamás Nándor, valamint Komáromi György érkezett – utóbbi a gólszerző Slag­veer helyére –, így még inkább a fiatalos lendület jellemezte a PAFC játékát. Ezzel együtt is egészen az 58. minutumig kellett várni az első komoly hazai lehetőségre, ám ekkor Sós veszélyesen középre ívelt beadása senkinek sem volt jó a tizenhatoson belül érkezők közül. Hamarosan viszont annál nagyobb veszélyhelyzet alakult ki az NB II. 10. helyén álló Békéscsaba kapuja előtt, ugyanis Varga József néhány centit tévedve a kapufát lőtte telibe. Hronyák Zsolt érdemeit is dicsérik az utolsó fél óra eseményei, hiszen mindkét, a szünetben beálló fiatal megzörgette a hálót. Előbb a 66. percben Plsek indította Tamás Nándort, aki a lila-fehérek kapusára egyedül vihette a játékszert, amit aztán higgadtan el is gurított mellette, 2-0. Ezt követően Komáromi tüzelt kevéssel a keresztléc fölé, majd Gréczi Márton akciója révén a vendégek is életjelet mutattak. Csabai helyzetre hazai gól lett a válasz, egy hatalmas Ribánszki-védést követően Komáromi volt a legharciasabb a kapu előtti keveredésben, majd a kapuba pöckölte a labdát, 3-0. Nem sokon múlott a negyedik hazai találat, ám az végül Golgol és Sós lábában is benne maradt. A PAFC kapujában szóhoz jutó hálóőr, Tóth Balázs is letette névjegyét az összecsapáson, miután az NB III.-ban pallérozódó kapus hatalmas bravúrral hárította Gréczi ziccerét. Maradt tehát a 3-0-s végeredmény, így 6-0-s összesítéssel lépett a Puskás Akadémia FC a legjobb nyolc közé, ahol a Mezőkövesd lesz az ellenfél – odavágó március 4-én, a Pancho Arénában.

JEGYZŐKÖNYV

Puskás Akadémia FC–Békéscsaba 1912 Előre 3-0 (1-0)

Pancho Aréna, vezette: Móri Tamás (Lémon Oszkár, Horváth Zoltán)

PAFC: Tóth B. – Huszti A. (Tamás N., 46.), Szolnoki, Spandler, Deutsch

L. – Varga J. – Slagveer (Komáromi Gy., 46.), Radics M., Plsek (Nándori,

67.), Sós B. – Golgol. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Békéscsaba: Ribánszki – Zahorán, Polényi, Farkas M., Dávid Z. – Faragó

T., Lustyik, Babinyecz (Váradi, 46.), Ilyés T. (Pantovics, 63.)– Oláh L.

(Gréczi, 59.), Gránicz. Vezetőedző: Schindler Szabolc.

Sárga lap: Radics M (9.), ill. Ilyés T. (53.)

Gól: Slagveer (1.), Tamás N. (66.), Komáromi Gy. (76.)