Hatpontos találkozók várnak a felcsúti labdarúgókra

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 31. fordulójában jó iramú mérkőzésen győzött a Puskás Akadémia FC, amely továbbra is a Mezőkövesd sarkában lohol a harmadik helyért vívott harcban.

Bár a bajnoki cím, és ezzel a Vidi ezüstérme már korábban eldőlt, a megyei futballrajongók nem maradnak szezon végi számolgatás nélkül. Az Európa-liga-selejtezőt érő harmadik helyért a megtáltosodó Mezőkövesd mellett a történetének már biztos legjobb helyezését elérő PAFC vív hatalmas harcot, amelyben jelenleg a matyóföldieknek áll a zászló.

Teszi mindezt azért, mert bár mindkét együttes 50-50 egységet gyűjtött az elmúlt 31 mérkőzés során, több győzelemmel áll – 14-13-ra „vezetnek”. Nincs tehát saját kezükben a felcsútiak sorsa, még ha hozzák is mindkét hátralévő találkozójukat (Kisvárda idegenben, Honvéd otthon), szükség lesz a Kövesd botlására vagy a Debrecen, vagy a Ferencváros ellen. A szombat esti Paks elleni teljesítményre azonban mindenképpen építhetnek Hornyák Zsolték, hiszen egy jó formában, határozottan három pontért érkező Paksi FC-t sikerült 3-1 arányban két vállra fektetni. A sikerből oroszlánrészt vállalt David Vanecek, aki hatékonyan váltott gólra két hazai helyzetet, valamint Tóth Balázs hálóőr, aki kulcsfontosságú pillanatokban mutatott be komoly védéseket.

– Mindenképpen a saját játékunkra szerettünk volna koncentrálni, és így begyűjteni a három pontot, hála Istennek ez sikerült is. Volt védeni valóm, szerencsére meccsben tudtam tartani a csapatot úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam a csapat sikeréhez. Úgy gondolom, hogy ez volt eddig a legjobb meccsem, bár Zalaegerszegen is volt egy jobb mérkőzésem, mivel ezúttal nyerni is sikerült, ezt nevezném a legjobbnak. Végső soron az a legfontosabb, hogy nyertünk, most pedig megyünk tovább, van még két meccsünk hátra, amiket meg kell nyerni, és akkor oda tudunk érni a dobogóra.

A győztes hazai mérkőzés után Hornyák Zsolt vezetőedző kiemelte, nagyon jól jött a három pont, ugyanakkor hosszú még az út a harmadik helyig.

– Nagyon fontos győzelem volt a Paks elleni, de az első és második félidei játékunk között nagy különbség volt. Már a szünet előtt is megszerezhettük volna a harmadik gólunkat, nyugodtabb lettem volna. A szünetben beszéltük, hogy nem jönne jól a paksi gól, erre lemaradtunk egy beadásról. Túl passzívak voltunk a második félidőben, több kulcsjátékos el is fáradt. Még nem dőlt el a harc a bronz­éremért, van hátra két mérkőzés, szeretnénk mindkét meccsünket megnyerni, és ha sikerül, akkor még a miénk lehet a harmadik hely.