Hatpontos összecsapás Bogárdon

A 4. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. szeptember 11., szombat, 16.30

Sárbogárd SE (1.)-Móri SE (8.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Jól sikerült az előző három forduló, megtettünk mindent annak érdekében, hogy így történjen. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, Ercsiben egy nagyon jó hazai csapatot sikerült legyőzni. Két különböző félidő után az elsőben mi birtokoltuk többet a labdát, a szünet után pedig a vendéglátóink. Ami jellemző ránk, hogy tudunk nagyon fegyelmezettek lenni, és ez ezen a mérkőzésen megmutatkozott. Legalább annyira fontos lesz, hogy a Mór ellen is hasonló mentalitással menjünk ki a pályára. Ismerjük az ellenfelünket, de hazai pályán a három pont megszerzése a célunk, amiért meg is fogunk tenni mindent; attól függetlenül, hogy folyamatosan több hiányzónk van, eddig, és remélem szombaton is, megfelelőképpen tudtuk, tudjuk pótolni. Vannak céljaink, de fontos, hogy hazai környezetben ki tudjuk szolgálni a szurkolóinkat, és olyan játékot nyújtsunk, aminek örülnek. Nem panaszkodtam a tavalyi évben sem, idén sem lesz jellemző rám ez, de sajnos most is volt négy-öt hiányzónk, csak abban bízhatok, hogy közülük lesz olyan, akit pályára tudok küldeni. Gráczer Gergőről hosszabb távon kell lemondanom, ahogy Horváth Zsomborról. Mint mondtam év elején, a kispadunk viszonylag megfelelő hosszúságú, a fiatalokhoz bátran nyúlhatok, és számíthatok rájuk. Szeretnénk tovább folytatni ezt a szép sorozatot a Mór legyőzésével.

Bodajk SE (6.)-Tordas FÉSZ ZRT. (3.)

Takács Viktor a Bodajk SE vezetőedzője: – A mérkőzés képe alapján igazságos volt az Ikarus elleni döntetlen. Talán több helyzetet dolgoztunk ki, közelebb álltunk a gólhoz, de nem volt bennünk a megfelelő átütőerő, illetve nem volt elég éles a csapat, és az Ikarus nagyon szervezetten védekezett. Nem gondolom azt, hogy mellettünk szólnak az esélyek a Tordas ellen, mert ellenfelünk eddig kettőből két mérkőzést megnyert, és nem utolsó sorban legyőzték a Mór csapatát. Biztos vagyok benne, hogy nagyon egyben vannak, nálunk akadnak sérültek, az elmúlt két mérkőzés nem egészen úgy alakult, ahogy terveztük, de nagyon bízom abban, hogy a csapat a szebbik arcát mutatja. Mindenki ellen győzelmi szándékkal lépünk pályára, ez most sem lesz másképp, de elsősorban most nekünk, saját magunkat kell legyőzni, önmagunkon kell átlépni. Kővári Balázs nagy valószínűséggel néhány hétig nem áll rendelkezésemre, de rajta kívül a többiek egészségesek.

Tóvill Kápolnásnyék (4.)-Sárosd (13.)

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Az E nying ellen az történt a pályán, amit szerettünk volna, a mi akaratunk érvényesült, Mányon viszont a hazai csapat teljesen egyenrangú ellenfél volt, de a jobb helyzetkihasználás, illetve a két kapus közötti különbség döntött, nem lebecsülve ezzel a mányi kapus teljesítményét, hanem Kalmár Adrián képességeit dicsérve. Egyáltalán nem gondolnám azt, hogy mi lennénk a favoritok a Sárosd ellen. Nem tudom azt, hogy a Sárosd mikor kezdte ennyire rosszul bajnokságot, de nagyon remélem, és bízom benne, hogy nem ellenünk találnak vissza a helyes útra. Megpróbáljuk begyűjteni a három pontot, a kupamérkőzésen jobban fociztunk, mint ők, de a három egyéni hiba megbosszulta magát. Ez a mérkőzés akár a kupameccs visszavágójának is tekinthető, ráadásul az elmúlt egy évben háromszor is találkoztunk velük, és nulla pontot szereztünk úgy, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet. Most azonban úgy vélem, azért lehet keresnivalónk. Ismét kiesett egy játékos Csörge Ciprián bokasérülése miatt, a Mány elleni találkozót is kihagyta, nagy valószínűséggel nem tud pályára lépni. A héten már elkezdi a csapattal az edzést Krajnc Balázs, és bízunk abban, hogy visszatérhet a hétvégén.

2021. szeptember 12., vasárnap, 16.30

Kisláng (14.)-Főnix FC (2.)

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Mit lehet mondani? Egyáltalán nem jó a tabellára nézni. Sajnos a Lajoskomárom ellen rövid volt a kispadunk, a találkozó előtt kaptam egy hírt, hogy Dudar Ervin a sárbogárdi találkozón bordasérülést szenvedett, nem tudta vállalni a játékot. Végtelenül szomorú vagyok, mert megint egy győztes mérkőzés csúszott ki a kezünkből. Két részre kell osztani ezt a meccset. Az első félidőben, hogyha a helyzetek alapján vezetünk két-három góllal, akkor Lajoskomárom egy szót nem szólhat, ugyanakkor ők is hősiesen küzdöttek, kétszer felálltak, ám kettő kettőnél nagyobb variációs lehetőséggel rendelkeztek a kispadon, és ez meghatározta a mérkőzés kimenetelét. Egyáltalán nem vár ránk könnyű kilencven perc a Főnix FC ellen. Jó ismerem őket, ráadásul tudjuk azt, hogy milyen játékosokat nevelnek, neveltek, kiket tudnak felmutatni. Ettől függetlenül azt mondom, hogy soha nem adjuk fel, megpróbáljuk kijavítani a hibákat. Elméletileg Dudar Ervin a hétvégére már tudja vállalni a játékot, a hazai pálya mindenféleképpen mellettünk szól. A Főnix FC nem nagyon szereti a kislángi pályát…

Lajoskomáromi SE (10.)-Ercsi Kinizsi SE (12.)

Szili Balázs, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: – Az első bajnoki mérkőzésen itthon fogadtuk Sárbogárdot. Mi irányítottuk a mérkőzést, de gyermeteg hibákat követtünk el a védelemben, így elvesztettünk pontokat. A Főnix FC csapatával szemben stabilan tartottuk magunkat, de a jobb erőkből álló gárda megérdemelten nyert. Tudtuk jól, hogy Kislángon nagyon nehéz nyerni, sok jobb képességű csapat hullajtott itt már pontokat. Ezen a mérkőzésen ettől függetlenül győzelmi reményekkel léptünk pályára. A védelemben követtünk el néhány hibát, melyet a hazai csapat ki is használt. Ennek ellenére mi alakítottunk ki több helyzetet, amelyekből gól lett. A siker kulcsa egyértelműen az akarat és a szervezettség volt. Ehhez tett hozzá még a sérülésekből felépülő játékosok teljesítménye, akik csereként léptek pályára. Az Ercsi számára nem jól indult a szezon, de jó és erős csapat volt az előző években is. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb magukra fognak találni, természetesen mi még szeretnénk tenni róla, hogy ne Lajoskomáromban forduljon meg a szerencséjük… Győzelmi reményekkel vágunk neki a hétvégének, hiszen az elmúlt bajnokikon mutatott teljesítményünk is bizalomra ad okot. Egy hiányzó biztosan lesz, Vadászi Bence, gyermekei keresztelőjén fog részt venni. Ezen kívül három kezdőjátékosnak vannak gondjai, mert az előző héten két mérkőzést nagyon rossz talajon kellett lejátszanunk.

Ikarus-Maroshegy (7.)-Enying (11.)

Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – Úgy érzem, hogy jó volt a fogadtatásom a csapat részéről, a rutinos játékosok pedig jó hozzáállással segítik a fiatalokat, úgyhogy egy irányba hajt a társaság. Nem volt új számukra a személyem, már hét éve a csapat mellett dolgozom technikai vezetőként és utánpótlásedzőként, ismertem a keret 90–95 százalékát. Az állomány eléggé kicserélődött a nyár folyamán, Kovács Krisztián Mórra távozása érzékenyen érintett bennünket, de ugyanez mondható Andróczi Krisztofer Lajoskomáromba igazolásáról is. A felkészülés idején nyolc ifijátékos csatlakozott a felnőtt kerethez, és együtt dolgoznak a csapattal hétről-hétre. Nagy dolognak tartom, hogy Ercsiben öt 2004-es játékossal álltunk fel, ez a klubban folyó utánpótlásmunka eredménye. Az Enying ellen feltétlenül szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Martonvásár SK (5.)-Mányi TK (9.)

Horváth László, a Martonvásár SK vezetőedzője: – A gyengébb kezdésünk után most jó a tabellára nézni! Hozzáállásban feltétlenül javulást látok, a játékosaim átérezték az első móri mérkőzést. Ott súlyos vereséget szenvedtünk, hiányzott belőlük a küzdeni és győzni akarás. Az utóbbi fordulókban azonban ezt nem tapasztaltam. Ennek köszönhető, hogy megnyertük az utóbbi két mérkőzést. A Mány ellen, amennyiben mindent megteszünk a győzelemért, akkor nem lehet baj. Mindenképpen győzelmet szeretnék látni, amellett, hogy győztes típus is vagyok. Ettől függetlenül az adott forma fogja eldönteni, hogy ki jön ki győztesként a mérkőzés végén. Bízom abban, hogy mi leszünk jó formában. Akadt néhány sérült és beteg, ami hátráltatja a jobb szereplést, ez is az oka lehet annak, hogy nem tudunk kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtani.