Hatpontos mérkőzések jönnek

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában az Északi csoportban a listavezető Bakonycsernye nehéz meccsre számíthat Válon, míg a Déliben is szuper-rangadót rendeznek Vajtán, ahol a Káloz vendégeskedik.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Minden kétséget kizáróan az ebben a fordulóban született eredmények komolyan befolyásolni fogják az őszi idény tabellájának végeredményét. A listavezető Bakonycsernyére nem vár sétagalopp Válon, az összecsapás amellett, hogy rangadó mindkét csapat számára, a statisztika szempontját tekintve is érdekes. A Vál idén mind a négy meccsét megnyerte hazai pályán, míg a csernyeiek idegenbeli mérlege is makulátlan, háromból három találkozó után örülhetett a Bányász. A Herceghalom csapata a pozitív koronavírustesztek utáni kihagyást követően visszatért a második vonal vérkeringésébe, és a legutóbbi, pátkai győzelme már a dobogós helyezést jelentette számukra. Vasárnap akár még feljebb is léphetnek, amennyiben a Puskás Akadémia FC III ellen bezsebelik a három pontot. Ellenfelük négy idegenbeli összecsapást játszott eddig, két győzelem mellett egy-egy döntetlen, és vereség a mérlegük, így bízhatnak abban, hogy a pozitív tendenciát tovább tudják javítani. A Csór Truck-Trai-ler gárdája előtt ott az esély, hogy egy esetleges váli pontvesztés esetén megelőzze riválisát, de ehhez le kell győznie a látogatóként nem túlságosan acélos Szár együttesét.

Október 11., vasárnap, 14.30

Csór Truck Trailer (5.)–Szár (8.), Vál (4.)–Bakonycsernye (1.), Pákozd (11.)–Pátka (10.), Herceghalom (3.)–Puskás AFC III (2.), Etyek (9.)–Pusztavám-Jüllich (12.), Fehérvárcsurgó (7.)–Bicske II (6.)

GROUPAMA DÉLI csoport

A Vajta csapata nehezen húzta be a pontokat legutóbb Adonyban, most az előző héten szabadnapos Kálozzal „hatpontos” mérkőzés vár rájuk. Győzelmük nemcsak azt jelentené, hogy továbbra is pontveszteség nélkül állnak, hanem egyre jobban elhúznak a mezőnytől, megcélozva az őszi elsőséget. Az idén meglehetősen szerény eredményekkel kirukkoló Szabadegyháza a Baracsi SE együttesét fogadja, nagy kérdés, hogy a múlt héten Nagykarácsonyban pontot szerző vendéglátók javítani tudnak-e gyengécske hazai mérlegükön, és meg tudják-e lepni ellenfelüket? A Baracs pedig győzelme esetén továbbra is ott liheghetne a Vajta nyomában, és egy esetleges kálozi vereség esetén ellenlábasukat is leszakíthatnák.

Vajtai RSC (1.)–Kálozi SE (3.), Szabadegyháza (12.)–Baracs SE (2.), Seregélyes (13.)–LMSK Cobra Sport (10.), Mezőfalva (9.)–Előszállás SE (7.), Szabadbattyán (8.)–Adony (6.), Sárvíz (11.)-Polgárdi (4.)

Szabadnapos: Nagykarácsony GYSA (5.)