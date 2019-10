Hatpontos meccset nyertek

Az Alba Fehérvár KC csapata szerdán este alaposan meglepte, és hét góllal legyőzte közvetlen riválisát, a Kisvárda együttesét a K&H női kézilabda liga 5. fordulójában.

A fehérváriak vezetőedzője Deli Rita természetesen boldogan fogadta a gratulációkat a lefújás után, és dicsérte lányait.

– Igazi csapatként, fegyelmezetten játszottunk. Én sem gondoltam, hogy védekezésben ennyire dominánsak tudunk lenni, Armelle Attingré pedig kimagasló formában védett, illetve a gyors lerohanásainkra építettünk, és ez nagyon jól működött az első félidőben, nyolc gólt is szereztünk ebből. Még azt is túléltük, hogy a 41. percben elveszítettük Walfisch Mercédeszt, és örvendetes, hogy a fiatal, és még rutintalan játékosok is szépen szálltak be. Mindenki hozzátett ehhez a győzelemhez!

A jobbszélső Töpfner Alexandra a nyáron érkezett az Albába az NB I/B-es Kispestből, most kapott először lehetőséget a kezdőcsapatban. Élni tudott ezzel, nemcsak bátran, hanem eredményesen is játszott.

– Két és fél hetünk volt felkészülni erre a mérkőzésre. Örülök annak, hogy kijött a lépés, ugyan szorosabb összecsapásra számítottam. Nagyon egységesek voltunk már az elejétől kezdve, amit a taktikával kapcsolatban megbeszéltünk, mind védekezésben, mind támadásban sikerült teljesítenünk. A védekezésünk különösen jól működött, valamint ehhez párosult egy kivételes kapusteljesítmény. A gyors lerohanásaink ültek, illetve felállt fal ellen ami figurákat gyakoroltunk, mind bejöttek.

A Kisvárda szakvezetője, Bakó Botond érthetően nem volt rózsás hangulatban.

– Nem volt kérdés a végeredmény, mert nem tudtuk azt a ritmust játszani, amit szerettünk volna. Nem volt olyan momentumunk, amely említésre méltó lett volna.