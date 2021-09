Hatpontos csata lesz Bodajkon

Az 5. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. szeptember 18., szombat, 16.00

Bodajk SE (3.)– Sárbogárd SE (2.)

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Úgy érzem, jó mérkőzést játszottunk vasárnap a Tordas ellen, nagyon egyben volt a csapat, és értékesnek tartom ezt a három pontot. Ez a Tordas sokkal jobb csapat annál, mint amit most mutatott ellenünk, ám ahhoz, hogy értéke legyen ennek a győzelemnek, azt szeretném, hogy a Sárbogárd ellen is rendben legyen a teljesítményünk, és ugyanezt az arcát mutassa a csapat, mint múlt hétvégén. Elsősorban az lenne a legfontosabb, hogy egységes legyen a társaság, mindenki tegye a dolgát. Természetesen nyerni szeretnénk, de azt azért szem előtt tartjuk, hogy az esélyesek nem mi vagyunk. Bár még nagyon kevés fordulót játszottunk le, de ez egy rangadónak számít, kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok. Az biztos, hogy a Sárbogárd évek óta meghatározó csapata a megyei első osztálynak. Ez jó erőfelmérő lesz számunkra abban a tekintetben, hogy hova is tartozhatunk majd a szezon végén. Úgy tűnik, Kővári Balázs visszatérhet, így a teljes kerettel tudjuk felvenni a küzdelmet ellenfelünkkel.

2021. szeptember 19., vasárnap, 16.00

Mányi TK (8.)– Ikarus-Maroshegy (9.)

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – Koncentráltak voltunk, és elsősorban akaraterőben múltuk felül vasárnap a Martonvásárt. Az elmúlt két mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Sárosdon kicsit tompa volt a csapat, előtte pedig a Kápolnásnyék ellen nem volt szerencsénk. Ezt követően leült a csapat, átbeszéltük a problémákat, és vasárnap egy teljesen más gárda futott ki a pályára, és sokkal jobb játékot tudott nyújtani. Kicsit több gólt is lehettünk volna, megérdemelt győzelmet arattunk. Most vasárnap két hasonló típusú, és mentalitású csapat lép pályára. Játszottunk a Marosheggyel a felkészülés során, akkor nem tudtuk lemérni még, hogy mi hol tartunk. Ők is jó úton járnak a fiatalokkal, az egyetlen csapat a mezőnyben, amelynek nincs veresége. Hazai pályán nekünk dominálnunk kell! Amennyiben azt a felfogást ki tudjuk vinni a pályára, amit most Martonvásáron, akkor biztosan pontot fogunk szerezni, ám győzni szeretnénk. Akkor egy kicsit felfelé tudunk lépni a tabellán, de az egészen biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz. Jó edzettségi állapotban vagyunk, nem várok gólgazdag mérkőzést, hanem inkább stabil játékot mindkét csapattól.

Enying (10.)– Tordas R-KORD (6.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Foghíjas csapattal kellett kiállnunk vasárnap, de így is sikerült egy jó mérkőzést játszottunk az Ikarus otthonában. Csepregi Imre kiemelkedő teljesítménye révén két góllal is vezettünk, de végül igazságosnak mondható az elért döntetlen. Kicsit fáj, hogy minden mérkőzésen sikerül összehoznunk az ellenfélnek egy büntetőt – ezen mindenképpen javítanunk kell! A hétvégén azt a Tordast fogadjuk, akik az idei Magyar Kupa főtábláján is jól szerepeltek, valamint ne feledjük, a második fordulóban a Mórt múlták felül. Ráadásul annak ellenére vannak jó formában, hogy minden őszi mérkőzésüket idegenben kénytelenek lejátszani. Jelen pillanatban a kezdő csapatunk négy tagja is sérüléssel bajlódik így folyamatos változtatásokra van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb felállást a hétvégére. Ez persze okot ad a fiatalok bemutatkozására is, ami ugyancsak megfigyelhető idén sok más, megyei ellenfelünknél is: szemmel láthatóan fiatalodik a megyei I. osztály játékosállománya. Nem lesz tehát könnyű dolgunk itthon tartani a három pontot, de ha hozzuk a hazai jó formánkat, sikerülhet a győzelem. Ez persze nagy lökést jelentene a helyenként önbizalomhiánnyal küzdő csapatunknak, a következő nehéz mérkőzésekre is.

Móri SE (4.)– Lajoskomáromi SE (13.)

Berndt András, a Móri SE vezetőedzője: – Teljesen megérdemelten nyertünk Sárbogárdon, jól kezdtük mindkét félidőt, megszereztük a vezetést, illetve több helyzetünk is volt, mint ellenfelünknek. Csak ezeken a hatpontos meccseken meg kell tudni rúgni a második gólt, azaz legalább kétgólos előnyt kell kovácsolni, mivel minden egyes pontrúgás, nagy bedobás veszélyeket rejt magában, mert ezekb ől gólt tud szerezni az ellenfél. Megnéztem a Lajoskomárom–Sárbogárd mérkőzést az 1. fordulóban. Nem becsüljük le az ellenfelet, örülünk annak, hogy szombat után egy hoszszabb hét állt rendelkezésünkre a felkészülésre. Az eddigi négy meccsen hat gólt rúgott a Lajoskomárom, ők többször találtak be, mint a közvetlen riválisaik. Figyelnünk kell, ugyanolyan erőbedobással készülünk ellenük, mintha egy élcsapat ellen játszanánk. Továbbra is küszködünk az elemekkel, mert sajnos négy-öt komoly hiányzónk van a kezdő csapatból. Én már eleve a keretet is úgy akartam kialakítani, hogy tisztában voltam azzal, átlagban minden mérkőzésen a négy játékos hiányzik majd.

Ercsi Kinizsi SE (11.)– Kisláng (14.)

Flórián Gábor, az Ercsi Kinizsi elnöke: – Erre a fél évre kineveztük Zsigmond Lászlót, ő lett a csapat új vezetőedzője, segítője pedig Lósits Sándor. Legutóbb nagyon simán nyertünk a Lajoskomárom ellen, nem is volt helyzete a hazai csapatnak, uraltuk a mérkőzést. Fegyelmezetten játszottunk Lajoskomáromban, habár ezzel eddig sem volt baj, hanem inkább a helyzet kihasználása volt a fő probléma. Ez továbbra is fennáll, de remélem azt, hogy a Kisláng ellen rúgunk azért néhány gólt, és magabiztosan itthon tartjuk a három pontot.

Főnix FC (1.)– Tóvill Kápolnásnyék (5.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Most tényleg egyben van a csapat, mindenki tudja a dolgát, megvan a megfelelő erőnlét ahhoz a játékhoz, amit kitaláltunk. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ami tavaly problémát okozott, a helyzetek kihasználása, most átbillent, van két-három olyan játékosunk, akik kellően higgadtan tudnak maradni egy-egy szituációban. Amíg ezt a hullámot meg tudjuk lovagolni, addig egészen biztos, hogy nem lesz problémánk. Kislángon a pálya minőségét illetően teljesen mást kaptunk, mint amit vártunk. Lehetett rajta focizni, de nem volt annyira sima összecsapás, mint amennyire a végeredményen látszott. Több lehetősége volt a hazai csapatnak is a második félidő közepén. A mérkőzés képét tekintve megdolgoztunk ezért a győzelemért! Véleményem szerint nem fog számítani az, hogy a Kápolnásnyék egy hetet pihenhetett, nem játszott meccset. Mi a játékban hiszünk, én nem fogok semmit a fáradtságra. Az U19-es csapat például heti három mérkőzést játszott, hetente négyet-ötöt edzünk, nekünk ez a ritmusunk. Talán pihentebb lesz egy kicsit a Kápolnásnyék, ennél többet nem hiszem, hogy jelent. Természetesen győzelmet várok. Krán Attila és Szalai Pál sérültek, valamint Bognár Imrének van egy kisebb sérülése, de ő a hétvégén nagy valószínűséggel pályára léphet.

A Martonvásár SK (7.)–Sárosd (12.) összecsapást a Sárosd csapatának Magyar Kupa-kötelezettsége miatt 2021. október 6-án 19 órakor pótolják, felcserélt pályaválasztói jog mellett, Sárosd helyett Martonvásáron.