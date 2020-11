Hatot számolt a MAC a DAB-ra

Jókora verést kapott az éllovastól a Dunaújvárosi Acélbikák az Erste Ligában. A MAC már az első húsz percben öt góllal ment. A házigazdák a hajrában sem tudtak túljárni Bálizs Bence eszén, de a csereként beálló Pinczés Bendegúz sem védett rosszul.

DAB–MAC HKB Újbuda 0-6 (0-5, 0-1, 0-0)

Dunaújváros, zárt kapuk mögött.

Vezette: Kincses, Mach, Mizsák, Dorner.

DAB: Hughson (Pinczés) – Dósa, Phillips, Azari, Mazurek, Tamás – Kovács Bronson, Nilsson, Dansereau, St. Pi­erre, Szappanos ­ Hruby, Mestyán, Pihlqvist, Pinczés, Török – Gebei B., Jakabfy, Gebei G., Németh P., Pozsár. Vezetőedző: David Leger.

MAC: Bálizs – Pozsgai (1), Dóczi 1, Sofron (1), Nagy K. 2, Molnár B. – Macaulay 1, Jászai, Orban 1 (1), Kreisz (1), Terbócs 1 (2) – Garát (1), Bugár, Kedves (1), Majoross, Lőczi, Csollák, Szalmás, Ritter, Strenk. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 12, ill, 24 perc.

Kapura lövések: 42-46.

Katasztrofális.

Ilyen volt a tabellán hátulról harmadik házigazdák kezdése a listavezető ellen. Kettős emberelőnyben öt perc elteltével Scott Macaluay mattolta az előző bajnokit kisebb sérülés miatt kihagyó Garret Hughsont, 0-1. Utóbbiról nem sokkal később még öt a négy elleni játéknál kipattant a korong, amit Brance Orban helyezett a ketrecbe, 0-2. Aztán egyenlő létszámban Terbócs István fordult be a kapu mögül senkitől sem zavartatva és megszerezte az újabb gólt, 0-3. Még mindig csak a 14. perc ketyegett a meccsen, amikor Nagy Krisztián bevarrta a negyediket, 0-4. Tizenegy másodperccel a dudaszó előtt pedig Dóczi Zsombor is feliratkozott a gólszerzők közé, 0-5. A szezonban a legacélosabb első húsz percét tudta le a MAC, legutóbb összesen ennyiszer talált be Újvárosban.

A második harmadtól már Pinczés Bendegúz állt a DAB kapujában. Őt a játékrész hatodik percében avatta fel Nagy, 0-6. Ezután sem volt könnyebb dolga a házigazdáknak, talán csak annyival, hogy magukhoz tértek a KO-ból. Akadtak helyzeteik, de sokatmondó volt, amikor egy teljesen ártalmatlan szituációban eladták saját kapujuk mögül a pakkot. Pinczés jól védett, Bálizs Bence még jobban. A záró játékrészben egyre inkább benne volt a becsületgól a levegőben, a kapuvas csengett, de csak nem akart megszületni, még akkor sem, ha sorra kapták az előnyöket az újvárosiak.