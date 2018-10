Hatgólos meccsen úszott el a továbbjutás

Győzelemre készült, de végül csak futott az eredmény után Marco Rossi együttese hétfőn. A magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as eredményével búcsút inthet a továbbjutásnak a Nemzetek Ligája C-divíziójában.

A képlet egyszerű volt: a finnek elleni 1-0-s vereség, a hazai, görögök feletti 1-0-s siker, majd az athéni, szintén 1-0 arányú fiaskó után minden meccset meg kell nyerni a Nemzetek Ligájában. Persze, a százszázalékos teljesítmény sem garantálta a továbbjutást az osztály négyes döntőjébe, amihez a többiek egymás elleni eredményeinek számunkra kedvező alakulása is szükségeltetett. Az egyértelműnek hatott, az eddig nem hogy pontot, de még gólt sem szerző észtek otthonában be kell gyűjteni a három pontot, hogy egyáltalán számolgathassunk.

Ennek ellenére nem kezdtünk jól, bár Nagy Ádám megnyerte a párharcokat a középpályán, és a fehérvári Kovács István is jól ügyködött, de jobbára az történt a pályán, amit az észtek akartak. A Vidiből Pátkai Máté és Vinícius Paulo a kispadon várt bevetésre, Fiola Attila pedig a lelátón foglalt helyet, ugyanis Görögországban megkapta második sárga lapját. A hazaiak Luts révén szereztek vezetést, amit Nagy Dominik még az első félidőben kiegyenlített Szalai Ádám forintos passzából. A Hoffenheim támadója újabb kiváló labdát adott Nagynak, aki viszont második ígéretes ziccerét már elrontotta.

A fordulás után a mezőny egyik legjobbja, Szalai köszönt be, de sokáig nem örülhettünk a látványos, egyben technikás megoldás után szerzett vezetésnek, mivel Pátkai balszerencsés szerelési kísérlete öngólt eredményezett, majd a végig rendkívül bizonytalan Kádár hibája nyomán már a vendéglátóknál volt az előny. Szalai fejesével végül döntetlenre mentette a meccset Magyarország, miközben a finnek újabb sikerével egyértelművé vált, az északiak kerülnek a C-divízió rájátszásába.

Szövetségi kapitányunk, Marco Rossi érthetően csalódott volt a mérkőzés után.

– Bár lőttünk három gólt, de a védekezésünk miatt szalasztottuk el a győzelmet, amiben benne van a saját felelősségem is, hiszen én állítottam össze a csapatot. Fiola távollétében új megoldást kellett találnom, Kádár és Orbán most szerepelt másodszor együtt a védelem tengelyében, Lovrencsics először játszott Orbán mellett, Baráth pedig most mutatkozott be a nemzeti együttesben. Amikor elkezdtük a munkát arról beszéltünk, hogy meccs­ről meccsre építkezzünk. A Nemzetek Ligája lebonyolítási rendszere nem kedvez nekünk, de remélem, hogy az utolsó két találkozónkat megnyerjük.

Pátkai Máté a 68. percben állt be, három perccel később gólt szerzett. Ám ennek senki nem örült a magyar táborban, lévén Gulácsi kapuját vette be.

– Balszerencsés mozdulat volt, a tizenhatosunk oldalvonalánál menteni szerettem volna, becsúsztam, rosszul találtam el a labdát, ami felperdült és a hálóba vágódott. Figyelmetlenségek és fegyelmetlenségek miatt kaptunk három gólt, ezért nem tudtuk megszerezni a győzelmet. Mindegyik hazai találat elkerülhető lett volna nagyobb koncentrációval. Az első hely már nem elérhető a csoportban, de a második pozíciót megpróbáljuk megszerezni a folytatásban.

A Vidi másik középpályása, Kovács István viszont végig a pályán volt Tallinban.

– Mindig az eredmény számít, az minősít mindent. Vereséggel felérő döntetlent értünk el, már nem léphetünk tovább a négyesből. Laikusok számára kimondottan jó meccs volt, mivel három gól született mindegyik oldalon. Sajnos ez jellemezte a játékunkat, gól­erősek voltunk mindkét kapunál. Ennyi helyzetet nem szabad engedélyezni az ellenfélnek, az észtek jobban futballoztak, mint amire előzőleg számítottunk. Kreatívabbak, kombinatívabbak voltak, mint azt ahogyan elképzeltük róluk a videofelvételek alapján. Ami viszont feltétlenül pozitív, hogy a bekapott gól után nem roppantunk össze, és sikerült fordítani. Az ilyen meccseket korábban elvesztettük, de most volt esélyünk a sikerre is. Örülök, hogy az első perctől az utolsóig pályán lehettem.