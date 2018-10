Hatalmas csatában nyertek az Alba FKC lányai

A tavalyi szezonban egy döntetlen és egy győzelem volt az együttesek mérlege, a fehérváriak egyértelműen nyerni mentek a Népfürdő utcába.

Ennek megfelelően is kezdte, az első akciójuk azonnal gólt hozott, Pelczéder köszönt be a szélről. Dakos beállóból egyenlített, az orosz beállós, Zhilinkaite szintén beállóból válaszolt (1-2), Karnik hetesből egyenlített. Minden támadás góllal végződött a folytatásban is, Mendy és Dakos betörés után volt eredményes, majd Mendy átlövésből mattolta győri kapust. Aztán kiderült, hibázni is tudnak a lányok, Slakta ejtése mellé ment, a túloldalon Pelczéder kilőtte a rövid sarkot, 3-5. Szerencsés góllal jöttek közelebb a vendéglátók, Karnik lövése a felső lécen csattant, majd a lepattanó Györkös kapus hátáról csorgott a fehérvári kapuba. Nascimento pontos hetesével már három gól volt a fehérvári előny, Golovin Vladimir, a hazai edző időt is kért a meccs 9. percében. Termány révén araszoltak előre a fővárosiak, majd bravúros gól következett, Gorsnenina lövését blokkolták, ám a labda Nascimentóhoz került, aki kiszorított szögből volt eredményes. Győri helyett Lajtos kapott bizalmat az MTK kapujában, Nascimento elleni neki sem volt ellenszere, a brazil jobbszélső újfent bravúros gólt lőtt, az albások mindegyik gólja élményszámba ment. Kovács Réka révén közelített a házigazda, igaz, nem sokáig, Gorshenina remek egyéni akció után módosított az álláson (7-11), őrizte megnyugtató előnyét az Alba. Lajtos védte Nascimento lövését, majd Györkös hatalmas bravúrral Termány ziccerét. Az ellenakciónál Zhilinskaite higgadtan oldotta meg a feladatot. Karnik lövését lábbal hárította Györkös, majd jól indított, Pelczéder köszönt be. Karnik ismét tüzelt, ez sem okozott gondot Györkösnek, majd Mendy rántotta le Slaktát két percet érően. Szerencsés albás gól következett, ezúttal Nascimento bombázott a kapufára, Lajtos hátáról vánszorgott a labda az MTK kapujába, 7-15. Golovin Vladimir ismét időt kért, érthető módon, ugyanis tanítványai támadásban és védekezésben sem találták a ritmust, egyre nyomasztóbb fölénybe került a helyzeteit kihasználó FKC. A frissen beállt Mihálffy bombája célt ért, újabb kísérletét viszont már hárította Györkös. Deli Rita is kikérte első idejét, az első félidő vége előtt öt perccel. Mihálffy ziccerét is hatástalanította a remekelő fehérvári portás, Nascimento egyedül iramodott meg, nem is hibázott. Emberelőnybe került az MTK, Boldizsár ült le két percre pihenni. Nascimento helyett Májer lépett pályára, majd Györkös ismét elképesztően nagyot védett, a félidő vége előtt pedig Mendy lőtt hatalmas gólokat, 10-18.

Termány és Fekete Bozsana hozta közelebb a házigazdákat, Gorsheninát kiállították, Termány használta ki az emberelőnyt, 13-18. Deli Rita érthetően időt kért és nyugalomra intett. Gorshenina kisvártatva összegyűjtötte harmadik büntetését, kizárták a játékból. Újabb két góllal még közelebb jött a budapesti alakulat, Nascimento szélről leadott, sikeres lövése nyugtatóan hatott, 15-19. Az pedig különösen, hogy Mendy egy lecsorgó labdát a saját térfeléről küldött a hálóba. Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, az Alba kapujában Györköst Mistina váltotta, a túlsó kapunál Szarka lövését Lajtos nem tudta hárítani. Karnik bombája után Deli időt kért (19-22), meny átlövése gólt ígért, ám lövése a lécen csattant. Két gólra zárkóztak a hazaiak, aztán felváltva estek a gólok, fehérvári találat után azonnal reflektáltak a házigazdák. Tóth találata nyomán egyre szűkült a vendégek előnye, Zhilinskaite ordító ziccert hibázott, Dakos pedig egyenlített a vége előtt öt perccel, 24-24. Mendy volt eredményes, aztán Györkös hárított. Termány egyenlített, Slakta pedig átlövésből szerezte első találatát, 26-25. A vége előtt tíz másodperccel Nascimento betalált, úgy tűnt, ezzel ki is alakul a végeredmény. A hazaiak támadták, kapusukat lehozták, ám igyekezetükben elhagyták a labdát. Györkös azonnal indított volna, azonban a kidobást nem engedték elvégezni, piros lap és időn túli hétméteres következett. Nascimento nem hibázott, hatalmas csatában nyert az FKC, 26-27.

MTK Budapest-Alba FKC 26-27 (10-18) Elektromos Sportcsarnok, 500 néző, vezette: Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta MTK: Győri – Slakta 1, Karnik 7, Kovács G. 2, Dakos 4, Termány 5, Fekete 3, csere: Lajtos (kapus), Mihálffy 1, Stranigg, Tóth E. 1, Bánfai, Tóth N. 2. Vezetőedző: Golovin Vladimir

Alba: Györkös – Pelczéder 4, Gorshenina 1, Mendy 7, Zhilinskaite 4, Boldizsár, Nascimento 10, csere: Mistina (kapus), Rózsás, Májer, Temes, Szarka 1. Vezetőedző: Deli Rita Hétméteresek: 2/2, 3/3 Kiállítások 14, illetve 10 perc