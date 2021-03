Hatalmas csatában nyert az Alba

A bajnok Falco látogatott szombaton este az Alba Regia Sportcsarnokba. Egylabdás meccsen, 90-88-ra nyert az Alba, amely ezzel az 5. helyen zárta az alapszakaszt. A rájátszást Debrecenben kezdik Forray Gábor tanítványai.

Az már korábban eldőlt, hogy a Falco a Szolnok mögött a második helyen zárja az alapszakaszt, a fehérváriak pedig pályahátrányból kezdik a rájátszást. A két gárda téli, szombathelyi meccsén végig vezetve, magabiztosan nyertek a vasiak, a fehérváriak érthetően szerettek volna visszavágni, a fentebb említett körülmények miatt a szombat esti meccsnek pusztán a presztízs miatt volt jelentősége. Ahogy a hét eleji, megyei örökrangadót, ezt a derbit is kihagyta a nemzeti együttes ásza, Perl Zoltán, a többiek szorgalmasan melegítettek, ő a kispadon, tréningruhában várta a kezdést, a vasiak másik kulcsfigurája, Váradi Benedek sem lépett pályára.

Bruinsma középtávoli kosarára Lukács felelt gyorsan, aztán Benke talált be távolról, Vojvoda kinti kísérlete azonban rövidre sikeredett. A válogatott kulcsembere később a sarokból sem talált be, Forray Gábor cserélt, centerben Csorvási Milánt az utóbbi két hónapban folyamatosan a térdével bajlódó Esa Ahmad váltotta. A korábban egyértelműen kulcsembernek számító amerikai center kiesése komoly károkat okozott a fehérváriak eredményeiben, lévén kiválásával meccsenként 10 lepattanó és 15 pont vált köddé. Ahmad első dobása nem vezetett eredményre, Benke újabb távoli kosara és Keller büntetői után ellépett a vendég, 2-10. Labdaszerzés után Bruinsma robogott el és zsákolt, Forray Gábor, a hazaiak szakvezetője érthetően időt kért, öt perc elteltével. Davis három pontjával közelítettek a hazaiak, a Gillont váltó Hearst a sarokból volt eredményes, négyre olvadt a vendégek előnye, 8-12. Felváltva estek a kosarak, aztán Davis hármasa, majd Omanaka ziccere nyomán már az Albánál volt az egypontos előny. Barac mindkét büntetőjét kihagyta, Vojvoda ütemtelen duplája – ez a védjegye – a hálóba hullt, Davis is beköszönt, az első negyedet 19-14-es eredménnyel zárták a felek.

Davis büntetőivel tovább nőtt a különbség, Gillon hármasával pedig már tíz pontra, elkapták a fonalat a házigazdák, 24-14. Davis hármasa is a gyűrűben landolt, a túloldalon Benke duplája jelentett eseményt. Nem tudtak közelíteni a sárga-feketék, sőt, a frissen beállt Markovic Luka hármasával közel húszra hízott a fehérvári előny. Keller Ákos duplát dobott, Markovic újabb, mesteri triplát, a túloldalon Bruinsma és Benke ügyeskedett, de 15 pontot belül nem tudtak érkezni a látogatók. Aztán mégis, Keller Ákos egyik büntetőjét bedobta, Bruinsma újabb kosarát követően pedig Forray Gábor időt kért, 39-28. Gillon nem hibázta el büntetőit, Doktor hármassal jelentkezett, formás akció nyomán Barac is betalált közelről, aztán büntetők nyomén, Vojvoda egylábas felugrás nyomán, középtávolról válaszolt, Omenaka jól harcolt a palánk alatt, Gillon is eredményes volt a büntetővonalról, félidőben 49-36-ra vezetett az Alba.

Bruinsma ügyeskedett, hirtelen berámolt négy pontot, tízen belülre jött a vendég, Curry hármast dobott, ugyanezt megtette a másik palánknál Barac is. Keller ziccerével már lövőtávolon belülre érkezett a Falco, 52-45. Anderson hármasával tovább szűkült az előny, Vojvoda triplája nyugtalóan hatott, Davis is hintett egyet, elsőre trojkának tűnt, azonban rálépett a vonalra, a bírók jelezték, a kosár csak kétpontos. Bruinsma volt a vendégek legjobbja, a hazaiaknál Vojvoda remek passzokkal szolgálta ki a társakat, Davis jól szedte a lepattanókat, akcióit is sikerrel fejezte be, ismét meglépett a Fehérvár, 66-53. A negyed végét a látogatók kapták el, Markovic ziccert hibázott, Anderson beköszönt dudaszó pillanatában, fél óra után 58-64 állt a táblán. Vojvoda a hálóba küldte büntetőit, Anderson látványos hármasára Vojvoda ugyanígy felelt, Benke is ügyeskedett, megakadt a hazai gépezet, Bruinsma távoli kosara után Forray időt kért, a zárás előtt nyolc perccel, 73-72. Vojvoda nem hibázott, Bruinsma sem, Keller egyik büntetőjét dobta be, egalizált a Falco, 75-75. Ismét hazai pontok következtek, öt ponttal meglépett az Alba, de Benke és Bruinsma megmozdulásaival végig ott volt a nyomukba a határszéli brigád. Barac sem tétlenkedett, Markovic a sarokból köszönt be, Benkének kétszer nem sikerült, az utolsó dobás a vendégeké volt, Bruinsma középtávolról rontott, hatalmas küzdelemben, 90-88-ra nyert az Alba.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár-Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 90-88 (19-14, 30-22, 19-28, 22-24)

NB I-es bajnokság, 24. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, zártkapus, vezette: Praksch P., dr. Mészáros B., Goda L.

Alba Fehérvár: Gillon 11/3, Vojvoda 16/6, Lukács 2, Davis 19/6, Csorvási -, cserék: Hearst 8/6, Takács Milán -, Curry 11/3, Markovics 9/9, Omenaka 10, Ahmad 4. Vezetőedző: Forray Gábor

Falco KC: Anderson 12/6, Doktor 6/6, Benke 22/9, Bruinsma 23/3, Keller Á. 12, cserék: Kovács -, Barac 13/3. Vezetőedző: Gasper Okorn