Hatalmas csatában győzött az Alba Fehérvár

A férfi kosárlabda NB I 16. fordulójában egylabdás mérkőzésen a szív és az akarat diadalának köszönhetően győzte le az Alba Fehérvár a PVSK-Veolia együttesét.

Az új szakvezető, az Izraelből érkező Arik Shivek még érvényes magyar licence hiányában hivatalosan vezetőedzőként nem irányíthatta az Albát, de azért ott ült a kispadon szakmai igazgatói minőségben. Ezért a másodedző Pethő Ákos meccselt, ő kért időt, cserélt, és nyilatkozott.

Marko Ljubisics triplája volt az első, mely tapsra ragadta a szurkolókat, bár a találkozót két pécsi kosár vezette be. Arik Shivek közben folyamatosan Alejandro Zubillaga Jime­nez másodedzővel konzultált, és árgus szemekkel figyelte új csapatának minden rezdülését. Annak valószínűleg nem örült, amikor Ruják András teljesen tiszta helyzetből találhatott triplából a kosárba (15-17). Az pedig végképp nem hatott üdítőleg másfél perccel a negyed zárása előtt, hogy Ruják és Chris Smith is betalált kintről, és ezzel négypontos előnyt kovácsolt a fekete mezes baranyai gárda.

A második negyed sem indult rózsásan, Veljko Budimirról feledkeztek meg a fehérváriak, és a horvát nemes egyszerűséggel sétált be a palánk alá, értékesítve kihagyhatatlan ziccerét. Más kérdés, hogy utána összekapta magát az Alba, és Carlton Guyton, valamint Molnár Márton kétpontosaival fordítani tudott (29-28). Rendkívül kiegyenlített volt a találkozó, igazán egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól, bár Quincy Diggs triplája „tetemesebb”, ötpontos vezetést jelentett, és ez a különbség maradt a szünetre is. Azt igazán nem lehet állítani, hogy a védekezés magasiskoláját láthattuk volna, bizonyítja ezt a triplák száma az első húsz percben, 14 (4/10) esett.

A pihenő után az addig is igen jól termelő Smith növelte a maga és csapata pontjai számát, és továbbra is tartotta a PVSK az öt-hétpontos előnyét. Szlaven Csupkovics hármasával egykosárnyi differenciára zárkózott ugyan az Alba, de ez is tiszavirág életűnek bizonyult, mert sorozatban jöttek a pécsi pontok. Majd a vendégek hibáztak többet, Csupkovics kosara hosszú idő után újra Alba-vezetést eredményezett (57-56) a 25. percben. Ezt követően újra „feltették a régi lemezt” a csapatok, váltott vezetéssel telt az idő, és mintha semmi nem történt volna harminc percig, az utolsó játékrész 67-67-el indult. Ekkor megjósolhatatlannak tűnt, hogy a húzd meg–ereszd meg játékból melyik csapat jön ki jobban. Mindenesetre Diggs, és Andrija Csirics vitte a prímet, a pécsiek újfent három pontra növelték előnyüket. Sok volt a pontatlanság, a rosszul kivitelezett dobás hazai oldalon, mely többször is védekezési bakikkal párosult, de ezen is túllépett Guyton, aki ikszre alakította az állást (81-81). Zúgott az Alba-tábor, és az amerikai ezt újabb duplával hálálta meg. A vége azonban, ha rettentően nyögvenyelősen is, de a fehérváriaké lett, elsősorban Guyton harcosságának köszönhetően.