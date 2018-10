Hat pontot érő rangadó lesz Móron

A 8. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2018. október 20. szombat

14.30 Ercsi Kinizsi (4.)– Baracs (13.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Komoly fejmosást kapott a csapat a Főnix ellen elvesztett meccset követően. A fehérváriak kellőképpen megleptek bennünket, jobbak voltak, a második félidőben teljesen ránk erőltették az akaratukat, nem tudtuk ezt kezelni, és lényegében tizenöt perc alatt kivégeztek minket. Megnehezíti a dolgunkat, hogy ismét vannak betegeink, Hosszú Péter jelezte, hogy visszaesett, Gróf Andrást idejekorán le kellett cserélnem, Kondreska Roland nem játszott, és szombaton sem léphet pályára, úgyhogy ezer sebből vérzünk. A fiatalok kapnak most lehetőséget, de hazai pályán kizárólag a győzelem lehet a célunk, bármilyen összetételű is legyen a csapat. Abban bízom, hogy a nagy pályánkkal, és a fiatalos lendülettel meglephetjük a Baracsot.

Sárbogárd (9.)– Enying (15.)

Pajor László, a Sárbogárd vezetőedzője: – A Bicske elleni győzelem természetesen jót tett a csapatnak. Kihasználva, hogy nem játszottunk bajnokit az elmúlt két héten, jobban ráfeküdtünk a támadásépítésre, a labdabirtoklásra. Az Enying ellen ugyan kötelező a győzelem, de ezek a mérkőzések a legnehezebbek, láttuk, hogy akadtak az idei bajnokságban már bőséggel meglepetések. Lesz hiányzónk, illetve Kókány Péter még mindig sérült, és a hét végén Gyuricza Kornél is feliratkozott a sérültek közé, így rá sem számíthatok. Várjuk már a találkozót, és győzelemmel szeretnénk kiszolgálni a kilátogató szurkolóinkat.

2018. október 21. vasárnap

14.30 Kisláng-Telmex (14.)– Tordas (11.)

Rehák Viktor, a Kisláng-Telmex vezetőedzője: – Amit már hetek óta vártunk, azt a Mór ellen bizonyította a csapat. Lélektanilag rengeteget számít ez a siker, és reményt adott a hátralevő mecscsekre. Amennyiben olyan erényeket tudunk csillogtatni

a Tordassal szemben, mint legutóbb, akkor bármi elképzelhető. Azt még nem lehet mondani, hogy mi toronymagas esélyesei lennénk a mérkőzésnek, de ugyanolyan alázattal kell teljesíteni, mint tettük ezt vasárnap. Jelenleg úgy tűnik, hogy nincs sérültünk, és mindenki hadra fogható a keretből.

Mór (3.)–Főnix FC (2.)

Petres Tamás, a Mór vezetőedzője: – Minden tekintetben rossz napot fogtunk ki vasárnap Kislángon, nagyon nehéz megemészteni ezt a vereséget, még mindig a hatása alatt vagyok. Túl kell tenni magunkat rajta, mert már nyakunkon a következő mérkőzés, amely ráadásul hatpontos összecsapás, nagyon fontos kilencven perc lesz, nagyon remélem, hogy a szebbik arcunkat mutatjuk majd. Sajnos két meghatározó játékosunk hosszabb időre kiesett, Klémán Mátéra talpcsonttörés, Végvári Ádámra pedig keresztszalag-szakadás miatt nem számíthatok hosszabb ideig. Megfelelően erős a keretünk, megpróbáljuk pótolni őket, de azért más, amikor standard játékosok esnek ki, és olyanok kerülnek be a csapatba, akik kevesebbet szerepeltek. Bízom bennük, mert a legutóbbi mérkőzést leszámítva minden találkozón mindenki rengeteget tett hozzá az eredményes szereplésünkhöz. A Főnix FC-t nem annyira ismerem, de azzal tisztában vagyok, hogy fiatalokkal teletűzdelt együttes, és jó eredményeik voltak. Az biztos, hogy egy jó csapattal fogunk játszani, nehéz mérkőzés elé nézünk.

Mezőfalva (8.)– Bicske (1.)

Masinka László, a Mezőfalva vezetőedzője: – Gyűjtögetjük ugyan a pontokat, bár úgy érzem, hogy a hétvégén kettőt otthagytunk Baracson. A játék képe és a helyzetek alapján meg kellett volna nyernünk azt a mérkőzést. Az előttünk álló összecsapáson pedig egészen biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, a Bicske évek óta stabil, jó csapat, nagy valószínűséggel komoly mentális lökést adott számukra, hogy visszavették az első helyet. Sajnos van sérültünk és betegünk is, és lesz olyan, aki egyéb okból hiányzik majd vasárnap, de a húszas keretünk alkalmas arra, hogy pótlásukat megoldjuk. Természetesen mindig győzni szeretnénk, de sokszor a lefújás után a döntetlennel is elégedettek lehetünk, hazai pályán azonban nem lehet más célunk, mint hogy itthon tartsuk mindhárom pontot.

Lajoskomárom (12.)– Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (6.)

Kiss Norbert, a Lajoskomárom megbízott edzője: – Kicsit visszakanyarodnék a Sárosd elleni mérkőzéshez, mondhatnám azt, hogy ellenfelünk nem volt fair velünk szemben, mert mi vasárnap szerettünk volna játszani, de ebbe ők nem mentek bele. Két csatárom, Paluska Krisztián és Vágner Viktor hiányzott, ettől függetlenül idén talán most játszottunk a legjobban. A reális eredmény a döntetlen lett volna. A Gárdony ellen tényleg meglepetést kell okozni, muszáj pontokat gyűjteni, szükséges a bravúr, mert nem szeretnénk leszakadni a hátsó régió középmezőnyétől. Jó lenne felzárkózni, ha akarunk még keresni valamit ebben a bajnokságban. Elképzelhetők változások a csapat összetételében, Falvai Dániel eltiltás miatt kihagyja ezt a kilencven percet. A Gárdonyt jól ismerem, jó meccset fogunk velük játszani.

Ikarus-Maroshegy (7.)– Sárosd Kronos Sport (5.)

Gelencsér Tibor, az Ikarus-Maroshegy edzője: – A csapatunk teljesítménye rapszodikus, de ahhoz képest, amilyen változások voltak nálunk a nyáron, nem állunk rosszul. Bízom benne, hogy vasárnap a Sárosd ellen a jobbik arcunkat fogjuk mutatni, és akkor egy igazán jó mérkőzés sülhet ki belőle. Egész biztos, hogy ellenfelünk is bátor támadójátékkal fog előrukkolni – ők a megyében azon csapatok közé tartoznak, akik a legőszintébb focit játsszák. Nem lesz teljes a csapat, most úgy tűnik, hogy három meghatározó játékos nem lehet ott a kezdőben. Dopuda Igor térdsérülés miatt kiesett, Horváth Zsolt játéka is kérdéses, valamint Csrepka Márton bokája sincs rendben. Az ő helyükön azok játszanak majd, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, de így történt ez Enyingen is, ahol Báles István és Vadászi Bence jól tudta pótolni a hiányzókat.

Szabadnapos: Martonvásár

SÚLYOSBÍTOTT BÜNTETÉS A megyei III. osztályú SIMIX-ÜVEG ÁSVÁNY csoport 6. fordulójában, szeptember 23-án lejátszott Jenő– Magyaralmás összecsapás a 94. percben félbeszakadt, miután a hazaiak játékosa, Lukács József lefejelte Varga György játékvezetőt. A sípmester elvesztette eszméletét, arc- és orrcsonttörést szenvedett, kórházban ápolták, az ügy pedig rendőrségi feljelentéssel, valamint az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága Fegyelmi Bizottságának elmarasztaló ítéletével zárult. A Jenő csapatától három hónapra megvonták a jogot, hogy hazai pályán rendezzen mérkőzést, továbbá négy összecsapásukra szövetségi ellenőrt küldenek a klub költségén. Lukács Józsefet pedig hat évre, azaz 2024. szeptemberéig tiltották el. Fellebbezett a jenői csapat, de azt elutasították, ellenben az MLSZ Fejér megyei igazgatója is élt fellebbezési jogával. A Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú döntését megváltoztatta, és súlyosbította a vétkes labdarúgó büntetését: Lukács Józsefet végleges időtartalomra tiltotta el minden labdarúgástól való tevékenységtől.