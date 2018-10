Hat pontért korcsolyáznak jégre a fehérváriak

A Linz, majd a Znojmo ellen javíthat a Salzburg elleni csúfos vereségen a Volán az osztrák első osztályú jégkorongbajnokságban (EBEL).

Vérmes reményekkel indultak útnak, majd keserű száj­ízzel tértek haza – így jellemezhetjük a Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának legutóbbi osztrák túráját a sógoroknál zajló élvonalbeli pontvadászatban. Az Ördögök előbb a hosszabbításban kiharcolt 3-2-es győzelmüknek köszönhetően pórázon tartották az addig igencsak ficánkoló dornbirni Bulldogokat, hogy két napra rá egy megsemmisítő, 9-0-s zakóba bújjanak bele. A jókora ruhanemű kijózanítóan hatott a már elődöntőért kiáltó Volán-szurkolók körében.

– Próbáltuk megbeszélni, majd minél gyorsabban elfelejteni a salzburgi mérkőzést. Sajnos minden csapatnak van szezononként egy olyan meccse, ahol az ellenfélnek minden összejön – velünk pont ez történt a Red Bull ellen. Most újratöltődünk, és a két hazai összecsapáson megpróbálunk hat pontot begyűjteni. Otthon mindig jól kell teljesítenünk, szerencsére nem sok fehérvári szurkoló látta a helyszínen a múlt heti fiaskót, szerintem sok örömöt nem okoztunk a drukkereknek ezzel az eredménnyel. Ahogy azt már elmondtuk, ezen a derbin is csak három pontot veszítettünk. Hazai jégen jobban kell játszanunk, mint tavaly, itt folyamatosan kell nyernünk, és a szimpatizánsokat is jó hokival kell kielégítenünk – mondta a Kóger Dániel hiányában a Mozart-városban csapatkapitányként jeleskedő Hári János.

A Fehérvár AV19 eddig ötször talált be emberelőnyös szituációból

A legtöbbször visszafogottan nyilatkozó székesfehérvári tréner, Hannu Järvenpää már a Dornbirnnal szembeni sikert követően óvatosságra intette az övéit, de ami a Bikák elleni összeomlást illeti, arra a finn szakember sem számíthatott. Most azonban neki is önvizsgálatot kellett tartania, hogy egy olyan hokival rukkoljanak elő játékosai, ami nyomatékosítja az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokot minden egyes hazai összecsapáson zsúfolásig megtöltő szimpatizánsokban: ez a gárda bizony többre hivatott! Többre annál, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan már a középszakaszban elvérezzen.

– Harcolni fogunk a pontokért, biztos vagyok benne, hogy ugyanazokat a hibákat nem követjük el, amelyeket Salzburgban – vélte a kék-fehérek szakvezetője.

A tabellán továbbra is az első nyolcban (pontosabban a hatodik helyen) tanyázó Fe­jér megyeiek közvetlen üldözőjüket, az EHC Liwest Black Wings Linz együttesét fogadják pénteken 18.45-kor, majd vasárnap 17.30-kor a sereghajtó HC Orli Znojmo társasága érkezik a Raktár utcába. Mindkét meccs nyerhető, még ha páran az ellenfelek közül a fehérvári védelem sebezhetőségében reménykednek is.

– Néhány játékos, aki eddig rendre betalált, most nem szállítja a gólokat, ennek ellenére nem izgulok, hamarosan kiszakad a zsák – közölte önbizalommal telve Troy Ward, a linziek tapasztalt mestere.