Hat gólt lőtt emberelőnyből a Salzburg, így nem volt esélye a Volánnak

Idei első, rendes játékidőben elszenvedett hazai vereséget követően a Red Bull Salzburg ellen szeretett volna javítani a Fehérvár AV19 jégkorong csapata az EBEL 12. fordulójában.

Szombaton az Erste Bank Eishockey Liga regnáló bajnoka, a Bolzano 5-2-es csapást mért a fehérváriakra, de a háromgólos különbség ellenére a Järvenpää-csapat nem játszott rosszul. A kék-fehérek számára azért is volt fájó a fiaskó, mert ez volt az első sima, rendes játékidőben elszenvedett hazai veresége a szezonban, ráadásul sorozatban harmadszor kapott ki a Volán.

Így a tabella hetedik helyéről várták a tavalyi döntős Red Bull Salzburg elleni összecsapást, a bizonyítás és a bosszú édes vágyától fűtve – de a sérült Ryan Glenn és Zack Phillips nélkül. A Volánt idén már 9-0-ra legyőző Salzburg a 42. másodpercben megfogyatkozott, de nem tudta végigjátszani a fórt a Fehérvár, mert Kógert is kiküldték közben a bírók. Az első percekben a hazaiak voltak aktívabbak, azonban a második kétperces büntetés terhét már nem bírták elviselni. Egészen a büntetés végégig járatták a korongot a fehérvári harmadban az osztrákok, majd 10. percben – 6 másodperccel a kiegészülés előtt – Dustin Gazley bombázott Carruth ketrecébe, 0-1. Rögtön a gól után elégtételt vettek volna a fehérváriak, de Timotej Sille előbb Michalek-kapus lábujját találta el, majd azon nyomban a kapuvasra tette a pakkot. A játékvezetők hazai kiállításokkal segítették a patronálásra egyébként nem szoruló salzburgiakat. De így is riogatott a Volán, Hári szólóját Michalek némította, Harty ismétlése után pedig a gólvonalról mentettek a védők.Aztán jött a menetrendszerinti Red Bull-gól, Ryan Duncan talált be a fórból, 0-2. Az Ördögök nem adták fel, egy páros büntetés végén Andrew Sarauer szerzett korongot a Salzburg harmadában, egy csellel középre húzott, s a kapus lábai között lőtt a hálóba, 1-2.

A középső periódus elején Kóger lopott korongot a saját harmadában, megiramodott, de szólója végén olvasta gondolatait Michalek. Előnybe kerültek a hazaiak, s Sarauer közel járt a duplához, de a Red Bull kapusa pilleszárnyakon repült a ketrec felé suhanó korongra. Carruthnak Trattnig közeli lövésénél kellett összezárnia térdeit, majd Hochkofler korongja csorgott le a mellvédőjén. A mérkőzés derekán Duncan lövését védte gumiemberként nyújtózva a fehérvári hálóőr, majd fórban hokizhattak a hazaiak. Sarauerék kihagyták a kihagyhatatlant, mert túl önzetlen volt mindenki a kapu előtt, s ez azért volt bosszantó, mert a 37. percben emberelőnyben tette-vette a pakkot a Salzburg, Ryan Duncan ismét betalált egy kijátszott figura végén, 1-3. Sőt, a középkezdés után Baltram iramodott meg, s kilőtte a jobb alsót, 1-4. A szünetig Mac Carruth minden játékmegszakítás alatt mondta a magáét, érezte, ez a meccs is elment.

De a Fehérvárra Villachból visszatérő Andrew Sarauer nem így gondolta. A záró játékrész elején fórból kozmetikázott (2-4), majd rögtön ezután Sille passzát Erdély Csanád hozta vissza a meccsbe a Volánt, 3-4. Hat perc telt el a harmadból, mikor kettős előnyben hokizhatott a Red Bull, s az első passz után gólra váltotta a a fórt, Ryan Duncan mattolta Carruth-ot, 3-5. Nem sokkal később a fennmaradó szimpla előnyt is beverték, Harris örülhetett, 3-6. A bírók komolytalanná fújták a párharcot, s az 50. percben immár hatodik emberelőnyükből találtak be az osztrákok, Raffl bombázott a kapuba, 3-7. Amikor éppen nem a Salzburg vette be a kaput létszámfölényében, akkor a FAV19 szépített: Koskiranta pakkja pattant a kapuba Pallestrang melléről, 4-7.

Jegyzőkönyv Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg 4-7 (1-2, 0-2, 3-3) Székesfehérvár, 3241 néző. Vezette: Piragic, Zrnic Fehérvár AV19: Carruth – Stipsicz, Tikkanen (1), Erdély 1, Sarauer 2 (egyik ee), Sofron – Harty, Szabó D., Kóger, Hári (1), Kuralt – Caruso, Meland, Luttinen, Koskiranta 1(eh), Sille – Láday, Reisz. Vezetőedző: Hannu Järvenpää RB Salzburg: Michalek – Heinrich (1), Viveiros, T. Raffl 1(ee), Duncan 3 (kettő ee, 2xee), Hughes (1) – Raymond, Stajnoch, Herburger, Rauchenwald, Harris 1(ee) – Pallestrang, Trattnig, Gazley 1(ee), Van de Velde, Huber – Jakubitzka, Hochkofler (1), Baltram 1, Winkler, Wappis. Vezetőedző: Greg Poss. Kiállítások: 24 illetve 16 perc Kapura lövések: 34-42