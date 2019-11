Hat fehérvári ifjú volt az edzőtáborban

Az MKOSZ-teremben edzőtáborozott az U18-as fiú kosárlabda-válogatott, a 2020. július 24-től augusztus 2-ig Nagyváradon rendezendő B divíziós Európa-bajnokságra készülnek.

A közelmúltban kinevezett szakvezetői páros, Pethő Ákos és segítője, Góbi Henrik először vezényelt tréningeket a keret tagjainak, az Alba Fehérvár együtteséből Kass Balázs, Takács Erik, Körmöczi Mihály és Molnár Mátyás kapott meghívót.

– A nemrég zárult, majd a téli szünetben következő összetartás célja a játékosok értékelése és megfigyelése, valamint a válogatottban alkalmazandó taktikai feladatok alapjainak elsajátítása. Bár minden játékost jól ismerünk, szeretnénk teljes képet kapni a keret tagjairól, továbbá fontos, hogy figyelemmel kövessük a fiúk év közbeni fejlődését. A korosztályos csapat főhadiszállása későbbiekben is Fehérváron lesz – mondta Pethő Ákos.

– Nyolc éve kosarazom az Albában, ez volt az első összetartásom címeres mezben. Nagyon segítőkészek, kedvesek voltak a csapattársaim, nem csak a fehérváriak, a más klubokból érkezők is. Minden edzés jó hangulatban, de kemény munkával zajlott. A szövetség a lehető legprofibb körülményeket biztosította számunkra, úgy gondolom, sok dolgot tanultam az edzőinktől abban a szűk egy hétben – nyilatkozta Molnár Mátyás.

– Először gyakorolt a 2002-2003-as korosztály, nagy megtiszteltetésként élem meg, hogy meghívást kaptam, utoljára U14-ben képviselhettem a magyarokat. Nagyon jól éreztem magam az öt nap során, kiváló edzéseket tartott Pethő Ákos vezetőedző. Úgy gondolom, jól haladunk, mindenki odatette magát, az edzők is elégedettek voltak a munkánkkal. Sok tapasztalatot gyűjtöttem, remélem, meghívnak legközelebb is – tette hozzá Körmöczi Mihály.

– Nagyon jól éreztem magam, sok ismerős arccal találkoztam, együtt edzhettem az ország legjobb játékosaival. Ez számomra hatalmas fejlődési lehetőség, büszke vagyok arra, hogy ezen sportolók közé tartozhatok. Az U14-es kiválasztó programba kerültem be először, Góbi Henrik vezette. Azóta részt vettem egy U16-os B divíziós Eb-n, valamint sok összetartáson – jegyezte meg Takács Erik.

– Komoly gyakorlásokon vettünk részt, a szakmai stáb megváltozott a tavalyihoz képest. Ez nekünk, fehérváriaknak a könnyebb beilleszkedést szolgálja, hiszen két albás edző kapott szerepet. A tréningek fárasztóak, de hasznosak voltak, mindenki előre tudott lépni. Várom a következő edzőtábort – közölte Kass Balázs.