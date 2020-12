Hasznos volt a Ligakupa-csata

Bajnoki mérkőzést idén már nem vív a Gárdony-Pázmánd NKK NB I/B-s női kézilabdacsapata, így felértékelődött az első Ligakupa-párharc. A Mosonmagyaróvár ellen végre tétmérkőzést vívhattak a tópartiak.

Gárdony-Pázmánd NKK–Motherson Mosonmagyar­óvár 21-35 (8-19)

Gárdony, nézők nélkül. V.: Héjjas, Kránitz

Gárdony: NÉMETH Zs. – Hrabovszky 1, Hamuth 2, Becséri 4, Nagy A., Pados 1, Vörös 1. Csere: HARGITAI 8/6, Kuczi 2, Rezneki 1, Pervein, Ágoston 1, Szűcs N. Edző: Virincsik Anasztázia.

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – DOMOKOS 8, GYIMESI 5, Kovács P. 2, Horváth B. 4, LANCZ 6, Stranigg Zs. 2. Csere: Herczeg, Soltész (kapusok), Kellermann 2, Hudák 1, Hajtai 2, Katona 4, Sirián 2. Edző: Gyurka János

Hétméteresek: 7/6, illetve 1/0

Kiállítások: 6 perc, illetve 4 perc

Nem került habkönnyű csoportba a Ligakupa 2020–21-es kiírásában a Gárdony-Pázmánd NKK, hiszen a másod­osztály favoritja, a Budaörs mellett az élvonalban hét meccsből hatot nyerő, s így a tabella harmadik helyén álló Motherson Mosonmagyaróvár együttesével kell versengenie. Az első körben a mosoniakat látták vendégül Virincsik Anasztázia lányai, akiknek egyik fő célja az volt, hogy élvezzék a játékot. A meccs már a szünet előtt eldőlt, de a második játékrészben méltó partnernek bizonyult a Gárdony.

A papírforma-vereséget nem kerülhette el a több meghatározó játékosát is nélkülöző tóparti egylet.

– Az első félidőben kicsit megilletődöttek voltunk, így akkor a mosonmagyaróvári csapat jobban tudta érvényesíteni az osztálykülönbséget.

A szünet után azonban bátrabban kézilabdáztunk, aminek köszönhetően kisebb volt a játékban a fizikai, technikai és taktikai különbség. Az eredményt is kezelhetőnek gondolom, sőt a dobott góljaink számával tulajdonképpen elégedett is vagyok. Meg akartuk nehezíteni az élvonalbeli ellenfelünk dolgát, ami a mérkőzés második szakaszában sikerült is – értékelt a találkozó után a gárdonyiak edzője, Virincsik Anasztázia.