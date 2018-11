Hasonló stílusok csatája

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 14. fordulójában a Puskás Akadémia FC csapata az MTK Budapest vendége lesz szombaton 17 órától az Új Hidegkúti Stadionban. A két hasonló felfogású gárda meccse kiélezett, küzdelmes kilencven percet ígér.

Az újonc ellen lép pályára a Puskás AFC, bár egy huszonháromszoros bajnok, tizenkétszeres kupagyőztes gárda esetében az „újonc” kifejezés meglehetősen furcsa. A tény azonban, hogy Feczkó Tamás együttese a 2017/18-as idényt a másodosztályban töltötte, ám a kék-fehérek jól kezdték NB I-es szereplésüket, és jelenleg is a 4. helyen állnak. Kétségtelen, hogy a felcsútiaknak bőven van miért revánsot venniük, hiszen a két csapat eddigi nyolc találkozójából mindössze egyszer nyertek, és döntetlent is csak egyszer játszottak a kék-fehérekkel. Az egyetlen győztes meccsük Budapesten volt az immár az Újpestet erősítő Zsótér Donát góljával nyertek 1-0-ra.

Legutóbb még augusztus elején, 35 fokos kánikulában mérkőztek a felek a Pancho Arénában, ezen az összecsapáson a fővárosi alakulat 2-1-es győzelemmel zárt. Az MTK első gólját az azóta már az Arab Emírségekben, az al-Ittihad Kalba együttesébe szerződött Myke Bouard Ramos lőtte, majd Spandler Csabát kiállította Farkas Ádám játékvezető. A hajrájában Farkas II Balázs kapura sem tartó próbálkozása Torghelle Sándoron változtatott irányt, és került Hegedüs Lajos kapujába. Több átfedés is található a csapatok kereteiben, az MTK egyik kulcsjátékosa a nevelőklubjához tavaly nyáron visszaszerződő Lencse László, aki a PAFC színeiben 107 mérkőzésen 42-szer vette be az ellenfelek kapuját. A felcsútiak jelenlegi keretéből Hegedüs Lajos, Poór Patrik, és Zsidai László is a patinás pesti egyesület neveltje.