Hartdégen Lili egyéni miskolci rekordja

A DVTK Avas Kupa jelentette a műkorisok szezonzáróját Borsodban. A Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület sportolói előkelő helyezéseket szereztek.

A hagyományos miskolci viadalon a hazai elit ezúttal is képviseltette magát. A korábban a Heraklész B országos kerettagságig jutó Hartdégen Lili az utóbbi hónap eredményeinek köszönhetően az A keretbe is bekerült. A fiatal tehetség ismét remekelt, egyéni rekordnak számító pontszámmal nyerte a versenyt.

– A programját már két dupla Axel erősítette, ebből ugyan a második most nem sikerült, de így is hatalmas fölénnyel nyerte meg a kategóriáját – mondja a vezetőedző, Oros Hajnalka. – Klubtársa, Czakó Luca szintén hozta a kötelezőt, és hibátlan programmal, magas pontszámokkal ő is megnyerte viadalt. Mini cubs-os versenyzőink is szépen teljesítettek, nagy létszámú csoportban Hesz Fanni 4. Bráth Hanna 5. lett, Nádudvari Aliz pedig élete első versenyén 12. helyen zárt. Idrisz Szonja szintén hibátlan programmal szintén nagy létszámú csoportban 4. pozícióban fejezte be a küzdelmeket. A lányok teljesítményével elégedett vagyok, rengeteg munka van mögöttünk.

A vezetőedző hozzáteszi, Hartdégen Lili már a miskolcit megelőző, hazai rendezésű viadalon, az április derekán bonyolított Jégmadár Kupán is igazolta jó formáját, a Basic Novice kategóriában dupla Axelt ugrott, ebben a korosztályban rajta kívül erre senki nem képes. Fehérváron egyszer kísérletezett ezzel, a keleti végeken kétszer is nekiveselkedett.

– Czakó Luca teljesítménye is stabil és kiegyensúlyozott volt a szezonban, hazai pályán ő is megpróbálta a dupla Axelt, sajnos elesett belőle, viszont így is hárompontos előnnyel nyerte a Fejérben rendezett viadalt. Ugyanitt Intermediate kategóriában Németh Petra szintén ugrott két dupla Axelt, de több rontás miatt a várt siker elmaradt, azonban – ahogy minden versenyzőnk esetében – vele kapcsolatban is bizakodva tekintünk a jövő szezonra.