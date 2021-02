Hartdégen Lili a dobogóra állt

A Vasas Jégcentrumban rendezték az országos műkorcsolya-bajnokságot, amelyen a Székesfehérvári Jégmadár versenyzői megtették a magukét.

A Mini Cubs kategóriában a 22 fős mezőnyből – Bráth Hanna 6. helyen végzett – a legjobb vidéki versenyzőként –, Hesz Fanni 9., Schall Natália Panka 12. lett. A Basic Novice 32 fős mezőnyében Hartdégen Lili 3., Czakó Luca pedig 4. helyen zárt, ugyanitt Idrisz Szonja 22., Purgel Anna 28. lett. A Junior korcsoportban Szabó Jázmin 7., Simkó Emese 9. pozícióban fejezte be a küzdelmeket. Az Intermediate Novice kategóriában Szente Antónia 9., Németh Petra 11., Kiss Júlia 13. lett.

– A Mini Cubs és Basic Novice kategóriában versenyzők jól szerepeltek, Hartdégen Lili a szezon legmagasabb technikai pontszámával odaért a 3. helyre, a tavalyi ob-hoz képest három helyet javított, Czakó Luca 4. helye is örvendetes. Ráadásul utóbbit egy kisebb sérülés is hátráltatja, tavalyhoz képest ő is három helyet javított, a legnépesebb kategóriában ezek a helyezések nagyon biztatóak, a két lány előtt csak budapesti korcsolyázó végzett – mondja Oros Hajnalka vezetőedző. – A Mini Cubs kategóriában érintett lányok is szépen szerepeltek, sokat fejlődtek a tavalyi országos bajnoksághoz képest. Ebben a szezonban eljutottunk oda, hogy már számolnak velünk. Az Intermediate Novice kategóriában sajnos nem úgy alakultak a kűrök, ahogy vártam, Németh Petra ha megcsinálja, amit tud, esélyes lett volna a dobogó alsó fokára. Szente Antónia viszont viadalról viadalra egyre jobban teljesít első éves ISU versenyzőként. Junior lányaink fejlődése is egyértelmű.