Háromból háromszor

A csont-utolsó Schiller-Vasashoz ment vendégségbe a Fehérvári Titánok együttese a jégkorong Erste Liga karácsony előtti utolsó játéknapján, s hozta el a kötelezőnek mondható 3 pontot, az idény során már harmadszorra.

Az mindenképpen bizakodásra adhatott okot a találkozó előtt Kiss Dávid vezetőedzőnek, valamint a Titánok vezetőségének, hogy a két gárda idei két randevúja során mindkétszer a koronázóvárosi alakulat bizonyult jobbnak. Még október elején, illetve közepén csatároztak a felek – első alkalommal csak úgy, mint most, vendégségbe mentek a kék-fehérek, s igaz, nem mind a három pontot, de kettőt elhoztak a Vasas Jégcentrumból a hosszabbítást követően. A másik alkalom egy visszavágónak felelt meg, hiszen azt az Ifj. Ocskay Gábor jégcsarnokban rendezték, s 4–2-es győzelmet arattak Madácsiék.

Az első felvonás mindkét oldalon egy-egy kiállítással indult – a hazaiaktól Tornyai Gábort akadályozásért, míg a fehérváriaktól Búzás Arnoldot gáncsolásért küldték ki két percre.

Negyedóra kellett az esélyesebb kék-fehéreknek, hogy vezetést szerezzenek, Almási Márk révén sikerült mindez, 0-1. Sok örömet nem lelhettek benne, 17 másodperccel a szünet előtt jött az egyenlítés Csiki Attila révén – Székely Mádai Gergő passzát váltotta gólra, 1-1.

A középső etap nem hozott akkor eseménykavalkádot, mint azt várhattuk volna az iménti gólcserét követően. Surányi Zsolt és Turbucz Máté a piros-kékektől elment gondolkozni egy kicsit, majd kisvártatva Kovács Alex szerzett ismét vezetést a fehérváriaknak, 1-2.

A záró harmad eleje is hazai emberhátránynál kezdődött – ezúttal Czakó Barna ült ki. Hasonlóan az előző vezető gólhoz, hiába védekezték ki kevesebben a fehérvári rohamokat, már kiegészültek, mikor Erdélyi Botond hozta kihagyhatatlan helyzetbe Kovács Alexet, aki így megduplázta góljainak számát, 1-3.

A kanadai Zion és Császár Hunor is kényszerpihenőre vonult, köztük pedig a Székely Mádai is a palánkon keresztül leshette a történéseket két percig. A Titánok erősségét nagyon jól mutatta, hogy Császár révén emberhátrányban játszva is tudták növelni előnyüket – Zion ekkor már visszatért, s ha már kipihente magát, szerzett is egy gólt, 1-4.

Az észak-amerikai légiós ezzel be is állította az elő karácsonyi ajándéknak szánt végeredményt: 1-4.

A Fehérvári Titánok ezzel a győzelemmel a 8. helyen állnak, s legközelebb december 26-án, a DEAC gárdájához látogatnak pontokat gyűjteni.