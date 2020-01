Három sárosdi sportoló a legjobbak között

A Magyar Szkander Szövetség a napokban díjazta a tavalyi év legjobb versenyzőit. Három sárosdi sportoló – a férfiak, a nők és a junior lányok között – jeles sikert tudhat a magáénak kategóriájában.

Legjobb férfi szkanderos címet kapott Barzsó Alexander, legjobb nőit Barzsó Henrietta és legjobb junior lány címet Verbóczki Luca. A budapesti ünnepségen Csabai Attila, a hazai szövetség elnöke köszöntötte a sportág élversenyzőit – tájékoztatta lapunkat a Barzsó testvérek édesapja, Barzsó István versenybíró.

A múlt év utolsó és legnagyobb megmérettetése a romániai szkander-világbajnokság volt, amelyen a Sárosdi Szkander Klub három versenyzővel és egy kísérővel képviseltette magát. Rendkívül népes és erős mezőny gyűlt össze, a sárosdi karbirkózók súlycsoportjai pedig végképp erősnek mutatkoztak. Végül Barzsó Henrietta jobb kézzel 5., míg bal kézzel 6. helyezést szerzett, Barzsó Alexander pedig bal kézzel 7. lett. Így mindketten bekerültek a felnőttek top 10-es mezőnyébe.

Az idei esztendő első versenye immár hagyományosan a kecskeméti országos bajnokság volt. A felnőttek között Barzsó Henrietta (–65 kg) jobb és bal kézzel is első helyezést ért el; Barzsó Alexander (–95 kg) jobb kézzel első, bal kézzel 5. helyet gyűjtött be. Verbóczki Luca a junior lányok +60 kg-os súlycsoportjában jobb és bal kézzel is első lett; míg a felnőttek versenyében (-65 kg) mindkét kézzel 2. helyezést ért el. Dér Krisztián a serdülő open kategóriában mindkét kézzel 3. helyet szerzett.

Az a megtiszteltetés érte a sárosdi egyesületet, hogy az év sportolója gálán, a szkanderos csapatban – a sportág bemutatkozása alkalmával – két fővel szerepelhettek a Nemzeti Színházban. Barzsó Henrietta mint versenyző, Barzsó István mint bíró mutatkozott be a gála közönsége és a televízió nyilvánossága előtt.

A Csehországban január 25-én megrendezett világkupaversenyen Barzsó Henrietta a felnőtt, míg Verbóczki Luca a junior kategóriát nyerte meg.

A sárosdi karbirkózókra 2020-ban még tizenegy verseny vár: gőzerővel készülnek a májusi, hazai rendezésű Európa-bajnokságra, melynek Balatonfüred ad otthont. De előtte még egy jelentős erőpróba vár rájuk: ugyanis április 18-án Fejér megyében, azon belül Sárosdon rendezik meg az idei nemzeti szkanderdöntőt.