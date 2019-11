Három nyeretlen bajnoki után gyűjtötte be a pontokat a Fehérvár

Nem tudta meglepni az újonc Kaposvári Rákóczi FC a listavezető MOL Fehérvár FC-t az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 12. fordulójában.

Nem sikerült maradandót alkotnia az újonc Kaposvári Rákóczi alakulatának az élvonalbeli bajnokság első körében. Nem is a somogyiak játéka, mint a rengeteg egyéni hiba az, ami többnyire a vesztüket okozta az első 11 forduló alatt. A sereghajtó a Vidi ellen is gyorsan megingott, Nagy Tamás már a legelején betlizett egy jókorát, Ivan Petrjakot buktatta a tizenhatoson belül. A büntetőt Georgi Milanov a bal alsó sarokba küldte a 3. percben, 0-1. Pogacsics ugyan érezte a sarkot, de lekésett, majd a 22. percben nem értették meg egymást védőtársával, s a tizenhatoson kívül kellett beleütnie a labdába. Iványi azonnal kiállította a kapust. Közel 70 percen át futballozhatott emberelőnyben a Vidi, dominált is, ugyanakkor a hazaiak előtt is adódott sansz az egyenlítésre. Futács Márkó az 53. percben döntötte el a meccset: Szabó Alextől vette el a labdát, kapu felé iramodott, s 7 méterről Slakta kapust is felavatta, 0-2.

– Nehéz talajú pályán játszottunk, ugyanakkor mindenki nagyon harcosan futballozott – értékelt a találkozót követően Futács Márkó. – Már a meccs előtti edzéseken is lehetett érezni, hogy az egész csapat nagyon motivált, mindenki be akart kerülni a kezdőbe. Nagy volt bennünk a bizonyítási vágy, hiszen az elmúlt hetekben nem sikerült olyan eredményeket elérnünk, amilyeneket szerettünk volna, viszont továbbra is az a legfőbb célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. Szerintem ez látszódott is a Kaposvár elleni meccsünkön, hogy az utolsó pillanatig hajtottunk és nem adtunk lehetőséget a hazai együttes számára. Az ilyen meccsek kifejezetten nehezek, hiszen ne felejtsük el, az ellenfél is mindent belead, hiszen ők minden meccsen az életükért, a bennmaradásért küzdenek. Lélektanilag a második gólunk megszerzése roppant fontos volt, mert bár uraltuk végig a mérkőzést, a futballban benne van, hogy egy gólt bármikor kaphat egy csapat. Nekem mindig is az egyik legfontosabb feladatom az, hogy küzdjek, harcoljak a pályán, végig lekössem az ellenfél védőit. A gólom előtt úgy tűnt, hogy a labdát már a védő fogja birtokolni, de úgy gondoltam, abban a szituáció-

ban lehet keresnivalóm, éppen ezért nem adtam fel, és szerencsére sikerült megszereznem a labdát, a támadást pedig góllal tudtam befejezni. Örülök a találatomnak és természetesen a három pontnak is.

Több, kihagyott mérkőzés után újra a kezdőben kapott helyet a sérüléséből felépült Pátkai Máté.

– A kezdés előtt Marko Nikolics felhívta a figyelmünket, hogy a legfontosabb dolog az a fegyelem lesz a Kaposvár ellen. Nagyon jól kezdtük a találkozót, nem hiszem, hogy az döntött volna a javunkra, hogy az első félidőben emberelőnybe kerültünk. A kiállításig is uraltuk a meccset, helyzeteket alakítottunk ki, több gólszerzési lehetőségünk is volt. Igaz, hogy végül csak 2-0-ra tudtunk nyerni, de a győzelmünk nagyon magabiztos volt – vélekedett a válogatott középpályás.

– Nem szeretnék nagy szavakat használni, nyertünk, nagyon fontos három pontot szereztünk, jelenleg vezetjük a tabellát, de még nagyon sok van hátra, szóval minden nap dolgozunk tovább a céljainkért. Úgy gondolom, hogy mi voltunk a jobb csapat, főleg az első félidőben sok helyzetünk volt, végig irányítottuk a találkozót, igaz, az ellenfél kapusának kiállítása után persze könnyebb dolgunk volt – tekintett vissza Marko Nikolics, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. – A helyzetkihasználással továbbra sem vagyok elégedett, hamarabb befejezhettük volna a találkozót, lőhettünk volna több gólt is, de az pozitív, hogy ismét kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy Kaposvárra is elutaztak és biztatták a csapatot.

JEGYZŐKÖNYV

Kaposvári Rákóczi FC–MOL Fehérvár FC 0-2 (0-1)

Kaposvár, 1500 néző. Vezette: Iványi Zoltán (Albert, Bornemissza).

Kaposvár: Pogacsics – Fodor, Szabó, Vachtler, Csiki (Nagy, 77.), Nagy

(Yakymiv, 67.), Beliczky, Nagy, Szakály, Ádám, Balázs (Slakta, 24.). Vezetőedző:

Disztl László

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Stopira, Musliu, Rus, Nego – Pátkai, Elek

(Hadzic, 56.), Nikolov – Petrjak (Pantics, 81.), Futács (Zsóri Dániel, 88.),

Milanov. Vezetőedző: Marko Nikolics

Gól: Milanov (3. – tizenegyesből), Futács (53.)

Sárga lap: Fodor (50), illetve Milanov (25.), Muszliu (50.), Futács (73.)

Kiállítva: Pogacsics (22.)