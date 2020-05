Fiatalos, ener­gia­dús szakembert keres a férfiak felnőtt-jégkorongválogatottja élére a Magyar Jégkorongszövetség általános igazgatója, Vas Márton.

Három magyar válogatott élére is új kapitányt keres a Magyar Jégkorongszövetség. Az A csoportba feljutó női nemzeti együttest Pat Cortina irányította, de ő a DEL-ben szereplő Wolfsburg vezetőedzője is, így a helyére külföldi szakembert szerződtetne Vas Márton. Ugyancsak az országhatáron túlról érkezhet szövetségi kapitány a szerződése lejártával távozó Jarmo Tolvanen pótlására is – a férfiválogatotthoz.

– Fiatalosabb, energia­dúsabb hokiőrültet szeretnék, aki azért szeretne több időt tölteni nálunk, mert érdekli. Éhes a sikerre, tud döntéseket hozni, és megfogni a mai srácokat, utóbbit nagyon hiányoltam – fogalmazott Vas Márton. Az U20-as válogatott irányítására magyar edzőt jelöl az általános igazgató, hamarosan meg is nevezik a juniorok trénerét.