Három ikonra emlékeztek Pázmándon

Szombaton került megrendezésre a Pázmándi Sportközpontban az I. Boronai József, id. Horváth István, Majdán Károly Emléktorna.

Mindhárman emblematikus alakjai voltak a megyei sportéletnek, munkájukkal komoly részt vállaltak saját sportegyesületük fejlődésében. Boronai József a Pettend SE elnökeként egy ütőképes csapatot épített fel, amely több éven keresztül a megyei II. osztály meghatározó csapatai közé tartozott. Idősebb Horváth István Pettenden, Kápolnásnyéken és Velencén is tevékenykedett edzőként, majd később Pázmándon is bekapcsolódott a munkába sportvezetőként. Majdán Károlynak rengeteget köszönhet a Pázmánd SE, az egyesület ötvenéves évfordulóját követően megválasztották az klub „örökös elnökének”. A torna egy rövid megemlékezéssel kezdődött, ahol az érintettek családtagjai is szép számban megjelentek, a kezdőrúgást pedig Szanyó József veterán labdarúgó végezte el. A csapatoktól sportszerű, ám férfias küzdelmet láthattak a kilátogatók. A rendezvényen öt együttes vett részt: a Pettend SE és Pázmánd SE két-két gárdát vonultatott fel, míg az ötödik alakulat a Kápolnásnyék volt.

A torna végeredménye: 1. Pettend I., 2. Pázmánd I., 3. Pettend II. , 4. Pázmánd II., 5. Kápolnásnyék. A torna legjobb kapusa Szöllősi János (Pázmánd I.), a gólkirály Bánóczki Tamás (Pettend I.), a legjobb játékos Fényes Tamás (Pettend II.) lett. Az eredményhirdetés után a Pázmánd SE U14-es korosztálya játszott gálamérkőzést.

Vezető képünk illusztráció