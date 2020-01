Három helyett örülhetnek az egynek

Noha nem otthon játszottak a felcsútiak, de a sereghajtó ellen elvesztett két pontra vajmi kevés az esély, hogy nem lesz szüksége Hornyák Zsolt vezetőedző legénységének a labdarúgó NB I további küzdelmeiben, miközben a Mezőkövesd Zsóry FC és a Ferencváros is lépéselőnybe került.

Ami igazán fájó lehet, az az a tény: ami látszólag sem működött az Ibériai-félszigeten eltöltött tréningeken (nyeretlenül jött haza a PAFC), az éles szituációban sem hozott áttörést.

Ezt a Kaposvárt – már csak a játékosállományban meglévő különbségek miatt is – le kellett volna fociznia a Puskásnak. Még emberhátrányban is.

Mondhatjuk, hogy „nem volt fontos az eredmény Spanyolországban”, vagy hogy „csak az új taktikai elemeket próbálta beépíteni a játékába a PAFC”, stb. DE!

Igenis fontos az eredmény, hiszen ha új dolgokkal kísérletezünk, és az nem hozza meg a kívánt eredményt, akkor azt a kísérletet nem folytatjuk, hiszen nem vezet előre.

Első osztályú bajnoki mérkőzésen most debütált a csapat balhátvédje, Deutsch László.

– Jól kezdtük a mérkőzést, 15 perc után vezettünk is. Utána egyszerűen jött az a szituáció, nem koncentráltunk eléggé, kihagyott a védelmünk. A támadó át tudta venni a labdát, utána pedig gyönyörű passzt adott, és kiegyenlítettek. A második félidőben a piros lap miatt védekeznünk kellett, emiatt próbáltuk lehozni a döntetlent, és a kontrákra építettünk, ami most nem jött össze.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője:

– Az eredménnyel nem vagyok elégedett, hiszen jól indult számunkra a mérkőzés. Az első tizenöt percben domináltunk, úgy nézett ki, simán hozzuk a mérkőzést. Ezután, már nem először a szezonban, egy könnyelmű hibával visszahoztuk a meccsbe a hazai csapatot. A második félidőben Yoell van Nieff kiállítása megváltoztatta a mérkőzést. Három pontért jöttünk, így most csalódott vagyok.

Disztl László, a Kaposvár vezetőedzője:

– Nagyszerűen futballoztunk, gratulálok a csapatnak. Az első félidőben nagyon jó iramú mérkőzést játszottunk, ahol mindkét csapat próbálta ráerőltetni az akaratát a másikra. Ugyan hátrányba kerültünk, de sikerült visszajönnünk. Úgy mentünk szünetre, hogy éreztük, ebben a találkozóban benne van a győzelem. Ez be is bizonyosodott, nem csak ez emberelőnyünk miatt. Óriási lehetőségeket dolgoztunk ki, a fiúk mindent megtettek a győzelemért. Reméljük, hogy ez az egy pont is nagy erőt ad a folytatásra.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Ferencvárosi TC 16 12 3 1 33-14 39

2. Mol Fehérvár FC 17 10 3 4 31-17 33

3. Mezőkövesd 17 9 4 4 21-13 31

4. Puskás AFC 17 7 5 5 27-21 26

5. Budapest Honvéd 17 7 4 6 19-20 25

6. Újpest FC 17 7 3 7 23-26 24

7. Debreceni VSC 16 7 1 8 29-30 22

8. Diósgyőri VTK 17 7 1 9 19-25 22

9. Kisvárda 17 6 2 9 18-23 20

10. Paksi FC 17 5 2 10 20-33 17

11. Zalaegerszeg 17 4 5 8 24-25 17

12. Kaposvár 17 3 1 13 16-33 10