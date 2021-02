Három fehérvári edz a Kanári-szigeteken

A honi szövetség szervezésében tíz öttusázó gyakorol tíz napon át Las Palmason, nagyszerű körülmények között. Fehérvárról három versenyző kelt útra.

A Volán Fehérvárt az olimpikon, Kovács Sarolta és edzőpartnerként Salga Gergő, az Alba Öttusa SE színeiben a tokiói kvótáért jó eséllyel küzdő Alekszejev Tamara utazott egy héttel ezelőtt.

– Kiváló időben gyakorolhatunk, a 22 fokos hőmérséklet tökéletes a tréningekhez, nagyon jó tempóban jöttünk el otthonról, a nagy hidegben, a csúszós talajon futni meglehetősen veszélyes lett volna – mondja a Volán Fehérvár világbajnoka, Kovács Sarolta. – Már itt értesültünk arról, hogy Magyarországon zord lett a hőmérséklet. Fizikai felkészülés zajlik, a futáson van a hangsúly, valamint az úszáson, továbbá a lövészetet is gyakoroljuk. Vívni is tudunk, de a döntő a futás, nekem különösen, ebben a tusában szeretnék leginkább előrelépni. A hangulat nagyon jó, amolyan csapatépítő tréning. Nagyon jó, hogy végre kimozdulhattunk, ugyanis egy éve nem utaztunk. A medencét sós vízzel töltötték fel, ami elsőre furcsa volt, de gyorsan hozzá lehet szokni. A hotel minden igényt kielégít, három percre található az uszoda és a terem, ahol vívni lehet, valamint öröm, hogy a tengerpart is itt van a közelben, ahol a futást is gyakorolhatjuk, továbbá a közelben található egy park, ahol kijelölt távokat teljesíthetünk. Sok kilométer van a lábamban, úgy érzem, jó állapotban vagyok, két hét múlva rendezik otthon a fedett pályás bajnokságot a fővárosban, bízom abban, hogy meg tudom mutatni, jól sikerült a felkészülésem Gran Canarián.

Klubtársa, Salga Gergő is a kiváló hőmérsékletet emeli ki elsőként, továbbá azt, hogy remek a hangulat a másfél hetes edzőtáborban.

– Mivel itt az óceán, egy pici szél szinte mindig van, de ez nem gond, a körülmények tökéletesek a futáshoz. Az edzőtábor hangulata nagyon jó, kicsit közelebb kerülhetek a felnőtt versenyzőkhöz, ennek kifejezetten örülök. A lovagláson kívül mindenre van lehetőség, vívni is tudunk egy kisebb teremben, illetve a lövészetet is gyakoroljuk. Szívesen futok a hoteltől 100 méterre található parkban, ahol van egy kijelölt 1000 méteres kör, ami jó akár hosszabb futásokhoz is. A szállodától tíz kilométerre van egy műanyag borítású futópálya is, ahol a résztávos futásokra kerül sor. Először járok a Kanári-szigeteken, a hazai mínuszokhoz képest remek a hőmérséklet. Saci futópartnereként vagyok most itt, viszont a többi számban csak magamért edzek, ugyanúgy, mint otthon. A tábor előtt volt egy kis hullámvölgyem, de úgy érzem, sikerült összeszednem magam, és ki merem jelenteni, hogy jó állapotban vagyok. Az idei szezonra vonatkozóan komoly terveim vannak, első éves felnőttként szeretném megállni a helyem az idősebbek mezőnyében.