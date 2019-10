Három évtizedes fennállását ünnepelte a Vérnarancs labdarúgócsapat

Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte szombaton a Vérnarancs kispályás labdarúgócsapat.

Verőfényes napsütés, jó hangulat, ez fogadta az elmúlt három évtizedben valamilyen úton-módon a csapathoz köthető férfiembereket, akik a Rác utcai Skanzen egy barátságos parasztházában gyűltek össze. Az Alba Liga III/b. osztályban vitézkedő alakulat az idei kiírásban eddigi két mérkőzéséből mindkettőt behúzta, ráadásul nem is akárhogy: összesen 12 találatot szereztek.

– Az alapításnál jelen lévő „kezdőcsapat” nagy része már régóta együtt focizott, az akkor még Úttörő, ma már Felsővárosi Általános Iskolából nagyjából mindenki ismerte már egymást – nyilatkozta Arany Csaba, az együttes alapítója. – Elhatároztuk, hogy szeretnénk játszani a városi bajnokságban, aztán különböző kitérők után erre végül 1989-ben került sor, mikor többen már a katonaságot is megjárták, a főiskolát elvégezték. Legfőképpen a harmadosztályban játszottunk az elmúlt évek során, de onnan egy-egy eredményes szezont követően sikerült feljutnunk a második vonalba. Most, a jubileumhoz érkezve, próbáltuk összeszámolni, hogy mennyien fordultak meg a csapatnál, és arra jutottunk, hogy a harminc év alatt bő negyven főnek volt ilyen-olyan módon köze a gárdához. Az idei szezonra átalakult az együttes, de két győzelemmel a hátunk mögött bizakodóak vagyunk a csapat jövőjét tekintve.

– Baráti társaságként indultunk, és baráti társaság is maradtunk, mivel mindenkinek sokat számít, hogy munka, miegymás mellett heti két-három órát együtt tölthetünk – vette át a szót a szintén harminc éve csapattag Maár Tamás. – A jó kedvű versengés, nem pedig a görcsös eredménykényszer irányít bennünket, így lehet, hogy még most is ennyien vagyunk, és ilyen aktívan részt veszünk minden mérkőzésen és az azokon kívüli programokon. Harminc éve így csináljuk, szép lenne, ha még harmincig így is maradna.