Három együttes végzett az első hétben

A labdarúgó NB III. Nyugat és Közép csoportja is végéhez ért, így minden Fejér megyei együttes végső helyezése ismert.

Nyugat csoport

Ménfőcsanak ESK (7.)–Puskás Akadémia FC II. (3.) 0-0

Komoly téttel bírt a találkozó Visinka Ede együttese számára, hiszen a tabellán közvetlenül mögöttük álló Komárom egy esetleges Érd elleni győzelemmel a harmadik helyen végzett volna. Ennek ellenére nem sikerült a győzelem megszerzése Győr-Moson-Sopron megyében, hiába rohamozták a hazai kaput.

Végül azonban a döntetlennel járó egy pont is elégnek bizonyult, miután az érdiek megtették azt a szívességet, hogy 3-1 arányban legyőzték a Komárom gárdáját, így bronz­éremhez segítve a november 4. és április 28. között 13 mérkőzéses veretlenségi sorozatot futó felcsútiakat.

Közép csoport

Dunaújváros (4.)–Makó FC (16.) 3-0 (0-0)

Egy mindkét csapat számára lényegében tét nélküli találkozón hozta a papírformát a Dunaújváros csapata, amely a második játékrész utolsó fél­órájában szerzett három góljával őrölte fel a sereghajtó vendégek erejét. Szepessy Róbert duplázni tudott a záró összecsapáson, míg a harmadik gólt Tóth Tibor jegyezte. Szepessy – csapatából egyedül – bekerült a bajnoki góllövőlista első tíz helyezettje közé is, 11 találattal a hetedik helyen végzett.

Iváncsa KSE (7.)–SZEOL SC (3.) 4-0 (2-0)

A Dunaújvároshoz hasonlóan iváncsai oldalon is eldőltek már az igazán komoly kérdések a zárást megelőzően, egy komoly skalpot azonban mindig komoly dicsőség begyűjteni. Márpedig a harmadik helyen záró szegediek 4-0 arányú legyőzése mindenképpen ennek mondható. Ezen a találkozón is volt duplázó Fejér megyei játékos, Balogh László talált két alkalommal is az ellenfél kapujába. Ezek a találatok pedig egyben azt is jelentették, hogy a 31 éves játékos személyében tisztelhetjük a Közép csoport gólkirályát, miután 18 találatot szerezve, a második helyezett szegedi Máté Jánost három góllal megelőzve végzett a mesterlövészek listája élén.