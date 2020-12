Három dunaújvárosi tornász utazik az Európa-bajnokságra

Draskóczy Imre szövetségi kapitány kihirdette a női tornászok Mersinben, december 17-én kezdődő Európa-bajnokságán szereplő magyar női felnőtt és junior csapat névsorát, amelyben három dunaújvárosi is helyet kapott.

Kovács Zsófia és Makovits Mirtill a felnőtt, míg Mayer Gréta az ifi csapatba került be a szakember döntése alapján, aki külön is kiemelte a dunaújvárosiakat:

„Összességében elmondható, hogy jól felkészültünk, több szólításunk is volt, emellett sok edzőtáborunk volt Tatán és a fővárosban is. Én akkor már boldog vagyok, ha mindenki a tudásához mérten teljesít, és megcsinálja a gyakorlatát. A csapat esetében a pillanatnyi forma dönt majd a versenyen, fontos, hogy ne maradjon bent rontott gyakorlat. Kovács Zsófi esetében, ha jól kijön a lépés, akkor felemáskorláton vagy gerendán összejöhet a döntő. A junioroknál Mayer Gréta és Balázs Kíra teljesítményére leszek kíváncsi. Szerencsére mindenki egészséges, csak Peresztegi Nórának van kisebb problémája a bokájával” – értékelt a szövetségi kapitány.

A dunaújvárosi torna erejét jól jelzi, hogy a a vidéki együttesek közül a Dunaferr SE az egyetlen amely egyáltalán versenyzőt ad a válogatottakba. A nők december 12-én, szombaton indulnak Törökországba, ahol a felnőttek esetében csapatverseny is lesz, ahol a selejtezőben öt sportolóból négy mehet fel a szerre, és a három legjobb eredmény számít. A csapatverseny hatos döntőjében öt tornászból három léphet a szerekhez, és mind a három eredmény számít. A felnőtt selejtező egyben kvalifikáció is a 8 fős szerenkénti finálékba, ahova országonként két tornász juthat be. Kovácsék az első csoportba kerültek, és gerendán kezdenek majd.

A junioroknál más lesz a menetrend. A selejtező (amely a felnőttekéhez hasonlóan 5-4-3-as rendszerben zajlik) eredménye alapján hirdetnek csapatsorrendet, valamint egyéni összetett végeredményt is. Emellett a kvalifikáció egyben selejtező is a 8 fős szerenkénti finálékba, ahova országonként két tornász kerülhet be. A juniorok a második csoportban versenyeznek, és felemáskorláton kezdik meg szereplésüket az Európa-bajnokságon.

A női tornászok kontinensviadala december 17-én kezdődik Mersinben.

A felnőtt válogatott: Bácskay Csenge (Postás SE), Kovács Zsófia, Makovits Mirtill (mindkettő Dunaferr SE), Schermann Bianka (MTK Budapest), Székely Zója (Postás SE)

A junior válogatott: Balázs Kíra (KSI), Béke Flóra (Postás SE), Mayer Gréta (Dunaferr SE), Peresztegi Nóra ( Postás SE ) Szmirnov Anna (MTK Budapest)