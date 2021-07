Három dunaújvárosi sportoló a MOL Tehetségtámogató Sport pályázat győztesei között

Hetvenhét fiatal sportolót támogat a MOL Alapítvány 2021-ben Fejér megyében a MOL Tehetségtámogató Sport pályázat győztesei Kovács-Seres Hunor úszó, Mayer Gréta és Kovács Zsófia tornász.

Fejér megyéből Kovács-Seres Hunor úszó, a DKSE Úszószakosztály versenyzője; Mayer Gréta dunaújvárosi tornász és Kovács Zsófia, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület tornásza, aki hazánkat a Tokiói Olimpián is képviselni fogja, nyerte el a támogatást. A Sport 2021 nyertesei között van többek között a magyar gyorsasági motorversenyzésben 2020-ban az év utánpótlás versenyzőjének választott Görbe Soma, a világ legfiatalabb női nemzetközi sakkmestere Gaál Zsóka, a Tokiói Olimpián Magyarországot képviselő Kovács Zsófia tornász, Tóth Lili Anna akadályfutó, Németh Nándor úszó és Özbas Szofi dzsudoka is. A MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázata elsősorban azoknak az általános- vagy középiskolás diákoknak nyújt anyagi segítséget, akik tehetséges sportolók, és országos vagy nemzetközi versenyen is jó eredményeket értek el. Az útiköltségtérítésre, eszközvásárlásra vagy egyéb sportoláshoz köthető költségekre igénybe vehető támogatás a fiataloknak megfelelő hátteret jelent a további felkészüléshez, versenyzéshez.

A 15 éves Kovács-Seres Hunor kiskora óta úszik a DKSE Úszószakosztály tagjaként. Már a delfin és cápa korosztályos országos bajnokságokon is több I. helyezést ért el. A 2019-es Gyermek Országos Bajnokság és a Hosszútávúszó Országos Medencés Bajnokságon összesen 6 országos bajnoki címet és egy 3. helyezést szerzett egyéni számokban. A 2019 -es év utánpótláskorú sportolójának választották úszás szakágban a Dunaferr SE-nél. 2019-ben a MÚSZ „a Jövő Bajnokai Program legeredményesebb 2006-ban született versenyzője” lett. 2020-ban bekerült a Heraklész bajnok programba.

Az ugyancsak 15 éves Mayer Gréta több serdülő bajnoki cím birtokosa, de a nagy áttörést a 2020-ban megrendezett mersini Európa Bajnokság hozta meg számára. Jelenleg Trenka János és Badics Réka irányítja felkészülését. Gréta azt tervezi, hogy az idei évben új elemeket tanul és felkészülés a jövő évi felnőtt korosztályba való csatlakozáshoz. Mivel több idei nemzetközi versenyt is visszamondtak az ifjúsági versenyzőknek (EYOF, ORV), így a hazai pályán kell helyt állnia. Természetesen az ifjúsági magyar bajnoki címet idén is szeretné elnyerni. A támogatást felkészülésére szeretné fordítani.

A 21 éves Kovács Zsófia 2016 óta felnőtt versenyzőként immáron több alkalommal mutatta meg tehetségét Európa és világszerte egyaránt. 2016-ban 5. helyen végzett felemáskorlátban élete első felnőtt Európa Bajnokságán, majd a Riói Olimpiát megjárva, 2017-ben összetettben sporttörténeti sikert aratott: ezüstérmet szerzett összetettben a kolozsvári megrendezésű Európa Bajnokságon. 2019-ben a Tokiói Olimpiára kvótát szerzett, majd 2020-ban a mersini Európa Bajnokságon aranyérmet nyert ugráson és felemás korláton is. Többszörös magyar és mesterfokú bajnok, több világkupa győztese. 2021-ben Kovács Zsófia fő versenye a Tokiói Olimpia lesz, ahol az előzetes tervek alapján 4 szeren és összetettben is versenyezni kíván. Az év végén még egy Világbajnokság is a tervek között szerepel, ahol a részvétel az olimpiai eredményességtől függ.

Forrás: www.molalapitvany.hu