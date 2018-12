Három a Fejér megyei igazság

A jövő évi Dunántúli Regionális Tornára készülő Fejér megyei amatőr labdarúgó-válogatott magabiztosan győzött a főváros legjobbjaiból verbuvált együttes ellen.

Fejér megye–Budapest 3-0 (2-0)

Martonvásár, 50 néző. Vezette: Závotka Csongor (Czérna János, Hajcsár Lajos).

Fejér: Zelizi – Hermann, Vida, Schäffer, Killer, Cziklin, Solt, Harangozó, Peinlich, Lak, Radics. Csere: Susa, Hus­hegyi, Vései, Hollentoner, Hamar, Schön, Kondreska, Laták, Csányi, Pongrácz.

Budapest: Rizl – Scheiber, Lajos, Nagy G., Lóska, Balogh P., Csillag, Oláh Z., Ubrankovics, Bakó, Somodi. Csere: Marczinka, Orczy.

Gólszerzők: Lak (24., 33.), Vései (61.).

Jók: Lak, Schäffer, Vései, Schön, ill. Balogh P, Oláh Z.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 2020-as amatőr labdarúgó-Európa-bajnokságig hosszú út vezet, előbb a jövőre megrendezésre kerülő regionális döntőt, majd az azt követő országos finálét is sikerrel kell vennie a Fejér megyei futballistákból álló társaságnak, hogy a kontinensviadalon büszkén képviselhessék hazánkat. Az első lépcsőfokot Budapest válogatottja jelentette a vasárnap délelőtt megvívott barátságos találkozón.

Tetszetős játékkal rukkolt elő a hazai gárda, a támadások szervezéséből leginkább a bicskei Lak Imre és a Főnix FC-t erősítő Schäffer Ádám vette ki a részét. A móri Killer Máté fejjel veszélyeztetett az inkább kontrákra berendezkedő vendégek ellen, az áttörést azonban a találkozó 24. perce hozta meg: Lak csent labdát a tizenhatoson belül egy pesti védőtől, aki nemes egyszerűséggel lerántotta őt. A büntetőből a sértett a balra vetődő Rizl mellett a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0. A 33. percben ismét villant a Bicske játékosa, amikor 15 méterről okosan a bal alsóba tekert, 2-0. Schäffer is feliratkozhatott volna a góllövők közé, de egy közbelépő láb szögletre mentette a jól irányzott lövést, Peinlich Szilárd lekészítését pedig Vida Tamás találta el gyatrán.

A fordulás után sorcserét végrehajtó vendéglátók ott folytatták, ahol abbahagyták: a 61. percben a lajoskomáromi Vései Martin jó 25 méterről leadott szabadrúgásához az ellenfél portása hozzá sem tudott szagolni, 3-0. Az összecsapás krónikájához az is hozzátartozik, hogy a megyei pontvadászatban az Ercsi kapuját őrző Schön Dánielnek a hátralevő időben több bravúrt is be kellett mutatni ahhoz, hogy megőrizze a két csapat közötti különbséget.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS