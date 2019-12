Hármat kapott a DAB az első harmadban

Rossz száj­ízzel folytathatják a karácsonyi bejglievést a Dunaújvárosi Acélbikák, akik hiába számítottak esélyesebbnek az UTE ellen hazai pályán, mégsem sikerült otthon tartaniuk a három pontot a jégkorong Erste Ligában.

Pedig az utóbbi két hétben mondhatni „elkapta a fonalat” a piros-fehér alakulat – 14 ütött góljuk mellé mindössze ötször zörgették meg a Hughson hálóját, s ez bizony a megszerezhető hat pontból hatot jelentett Miroslav Ihnacak legénységének. Így egyfajta önbizalommal várhatták az újpestieket, akik ellen egyébiránt kimondottan gyatrán megy a Bikáknak – többek között a Magyar Kupából is a lila-fehérek búcsúztatták őket, ám igaz, hogy a november végi vendégeskedést sikerrel vették Újpesten, s kétgólos győzelmet arattak – tehát jogosan csúszhattak most ki jó eredményben reménykedve.

A két kaput a várakozásnak megfelelően Duschek Dávid (UTE) és Garret James Hughson (Acélbikák) óvta a góloktól – utóbbinak ez még egy percig sem sikerült. Mindent „egy lapra feltéve” kezdte a találkozót a fővárosi klub. Már az első másodpercekben letámadtak, majd Rafaj Attila passzát Di Diomete váltotta gólra az 59. másodpercben, 0-1.

Bő négy perc kellett hozzá, hogy az előnyt megduplázzák, ez Eric Pance-nek sikerült – őt Sikorcin hozta kihagyhatatlan helyzetbe.

Az első negyedóra végén pedig meglőtték a harmadikat is, Csamangó Stepán tálalt pazarul Vincze Péter elé, aki nem hibázott, 0-3.

Miroslav Ihnacak az első harmad hideg zuhanya után kapust cserélt, s Pinczés Bendegúzt küldte már be Hughson helyére a középső etapra– a tűzoltás bő kilenc percig tartott. A harmadik találat gólpasszát adó Csamangó Stepán feliratkozott a góllövők közé, 0-4, majd Eric Pance is megduplázta góljai számát, így már öttel mentek a lila-fehérek, 0-5.

A reménytelen helyzetet Douglas Baker állította meg a 37. percben, 1-5, majd Németh Péter 7 másodperccel a játékrész lefújása előtt, 2-5, így visszajött háromgólos hátrányra a DAB.

A záró felvonás ismét a fővárosiakról szólt: Harrison Reed már újabb gólt szerzett a vendégeknek, 2-6, amelyre még Dansereau-tól jött válasz Kovács Bronson Zoltán aszisztját követően, 3-6, ám ezek után kifilézte Baróti Zsolt csapata a házigazdákat. Vincze Péter (3-7) után Ladislav Sikorcin (3-8) és Benk András (3-9) is gólt szerzett az UTE játékosai közül a maradék negyed órában, ezzel pedig valósággal kiütötték a bejglimámorban fürdő dunaújvárosiakat, a vége 3-9.