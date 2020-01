A Németországban zajló divízió I/A U18-as világbajnokságon harmadikként zárt a magyar korosztályos válogatott.

Magyarország–Olaszország 2-3 b.u. (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1)

Arena Fussen, vezette: Rimbalova, Knapp, Weegh

Magyarország: Tóth Zs. – Kreisz 1, Márton, Seregély (1), Horváth I. (1), Szamosfalvi – Gengeliczky 1, Fecske (2), Metzler, Strobl, Pázmándi – Lázár, Faggyas, Szelényi, Losonczi 1, Józsa – Véghelyi, Ivády, Papacsek. Szövetségi edző: Bedő Botond.

Olaszország: Fedel – Callovini, Bertoluzzo, Grunser, Caumo 1, Mair 1 – Muraro, Innocenti, Magnanini 1, Abatangelo, Labruna – Rhoregger, Thoma, Kaneppele (1), Mazzocchi, Engele – Zanettini, Carissmi, Perathoner. Szövetségi kapitány: Massimo Fedrizzi.

Kapura lövések: 33-33

Kiállítások: 14, ill. 10 perc

Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy az olaszok sem kiesni, sem a negyedik helynél előrébb nem fognak végezni az utolsó, magyarok elleni mérkőzés eredményétől függetlenül, így a bronzért hajtó Bedő-brigádnak volt veszítenivalója. Ennek ellenére rögtön a második percben Lea Mair révén a kék mezesek szerezték meg a vezetést, 0-1. Az egyenlítésre egészen a második játékrész hetedik percéig kellett várni, amikor második emberelőnyét már kihasználva Kreisz Fanni volt eredményes Seregély Míra átadását követően, 1-1. Három emberhátrányt is ki kellett védekezni az eredmény megtartása érdekében, majd a játékrész végén egy gyors megindulást követően a mieink előtt alakult ki gólszerzési lehetőség, ám mindez végül kimaradt.

Az egállal induló záró felvonás újabb magyar emberhátrányt hozott, röviddel a kiegészülést követően pedig Sara Magnanini lőtt ismét a magyar kapuba, 1-2. Kevesebb mint két perccel később aztán jött a magyar válasz, emberfórból Gengeliczky Dorottya volt eredményes, 2-2.

A hosszabbítás újabb kisbüntetések révén olasz fölényt hozott, a döntés azonban a büntetőkre maradt. Itt az ellenfél háromszor is megzörgette a hálót, míg magyar oldalon csupán Horváth Imola talált be, így olasz győzelemmel zárult a torna, 2-3.