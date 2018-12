Az NB III Nyugat csoportjának sereghajtója, a Pénzügyőr SE volt a Puskás Akadémia ellenfele a labdarúgó Magyar Kupa 16 közé jutásért megvívott találkozóján kedden délelőtt. Benczés Miklós együttese kíméletlenül érvényesítette a papírformát.

A Kisvárda ellen 1-0-s, váratlan vereséget követően mentális szempontból is nagyon fontos volt a felcsúti alakulat számára, hogy esélyeshez méltó módon játsszon, így feltöltődve a téli szünet előtti utolsó két bajnoki mérkőzésre. Az ellenfelet jól ismerhette a Puskás Akadémia szakmai stábja, hiszen a felcsútiak második csapatával együtt szerepelnek az NB III Nyugat csoportjában. Érdekességképpen: a tavalyi szezon során a Vál-völgyiek harmadosztályú csapata 1-0- ra és 4-0-ra győzte le a Pénzügyőrt, utóbbi mérkőzésen az a Tímári Norman is betalált, aki azóta Ceglédre igazolt, és akivel hétfőn szerződést bontott új csapata.

Harmadik NB III-as ellenfelén jutott túl a Puskás a kupában

Az előző körben megyei riválisát, a Dunaújvárost búcsúztató PAFC számára jól indult a mérkőzés, a hazaiak csupán nyomozták a labdát, nyomasztó volt a vendégek mezőnyfölénye. A nyomás végül a 29. percben érett góllá, amikor Radó András szerezte meg a vezetést csapata számára, 0-1. A vezetés tudatában sem lassítottak a Fejér megyeiek, leginkább a hazaiak térfelén zajlott a játék. A felcsúti henger a fordulást követően indult be igazán, a második játékrészben öt gólt szerzett Benczés Miklós csapata. A sort az uruguayi Gonzalo Vega nyitotta, aki a 48. percben Bokros lekészítése után talált a kapuba, 0-2. Negyedóra eltelte után, a 64. percben Zsidai tört be a hazaiak tizenhatosán belülre, ám lövését bravúrral védte Gábor. A 78. percben már háromgólos különbséget mutatott az eredményjelző, miután Radó beadását Latifi fejelte a hálóba, 0-3. Az újabb bekapott találat végképp megroppantotta a Pénzügyőrt, a fővárosiak nem tudtak a folytatásban komolyabb ellenállást tanúsítani. A középkezdés után szinte azonnal érkezett a következő találat, a 80. percben Balogh Balázs osztott ki egy asszisztot Radónak, aki duplázni tudott, 0-4. Az előny tudatában Benczés Miklós lehetőséget adott a gárda harmadik számú kapusának, Varga Ádámnak, aki ezen a találkozón mutatkozott be az első csapatban.

Nem ez a csere volt azonban az utolsó említést érdemlő mozzanat a mérkőzésen, hiszen a 85. percben Osváth Attila teremtett magának helyzetet és lőtt a hazai kapuba, majd mindössze egy perccel később utóbbi passzából Zsidai László állította be a végeredményt, 0-6. A Puskás Akadémia így fölényes győzelmet aratott, a sikert követően pedig Benczés Miklós, a csapat vezetőedzője értékelte a látottakat: – Idegenbeli kudarc után most egy idegenbeli sikert értünk el, még akkor is, ha egy alacsonyabb osztályú csapat ellen tettük ezt. A második félidőben sikerült felőrölnünk az ellenfelet, és nemcsak helyzeteket dolgoztunk ki, hanem gólokat is tudtunk szerezni.

A mérkőzésen debütáló Varga Ádám szintén megosztotta gondolatait a meccsel kapcsolatban: – Még csak most járok az út elején, tegnap a mester szólt, hogy kiérdemeltem a helyem a keretben. Ez egy nagyon sima meccs volt – így is terveztük –, de nem szabad egy ellenfelet sem lebecsülni. Végig jó volt a hozzáállásunk. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének összecsapásait jövő februárban rendezik; arról, hogy melyik csapat lesz a következő ellenfél, a szerda késő esti sorsolás dönt majd.

JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyőr SE–Puskás Akadémia FC 0-6 (0-1)

Pasaréti út, 300 néző. V: Nagy R. A: Berényi, Márkus

Pénzügyőr SE: Gábor P. (Szakács K. 82.) – Despotovic (Ablonczy, 75.),

Feil, Sztrunga, Burka, Karvalics, Biró, Nagy B., Szabó B., Turi (Jovánczai,

81.), Kovács G. Vezetőedző: Vatai Attila.

Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. (Varga Á., 82.) – Osváth, Hegedűs

J., Poór (Szolnoki, 72.), Balogh B. – Zsidai – Vega (Mioc, 56.), Szakály P.,

Bokros – Radó A., Latifi. Vezetőedző: Benczés Miklós.

Gólszerzők: Radó A. (29., 80.), Vega (48.), Latifi (77.), Osváth (85.),

Zsidai (86.)

Sárga lap: Nagy B. (25.), ill. Bokros (39.), Osváth (52.).

