Harcos ellenfelet győztek le meggyőző játékkal a magyar hokisok

A magyar jégkorong-válogatott Nagy-Britanniát megelőzve jutott az olimpiai selejtező következő körébe, a sikerből oroszlánrészt vállaló Hydro Fehérvár AV19 játékosok legnagyobb örömére.

Egy A csoportos és egy divízió I/A-ban szereplő együttes párharcakor utóbbinak kell olyan jégkorongot játszania, amivel eltünteti a papírforma-különbséget, a magyar válogatott pedig pontosan ezt tette 60 percen keresztül. A két veretlen csapat vasárnapi, a továbbjutó személyéről döntő párharc során két jelenlegi, és két korábbi Volán játékos szerezte a gólokat, melyeknek köszönhetően továbbra is él a remény a 2022-es pekingi téli olimpiai részvételre.

– Szenzációsan védekeztünk, Rajna Miki pedig fantasztikusan védett, sokszor húzott ki minket a veszélyes helyzetekből – értékelt a britek elleni 4-1-es magyar siker első gólját szerző Stipsicz Bence. – Azt csináltuk, amit előre elterveztünk, nem cifráztuk túl a dolgokat. Ha kellett támadtunk, ha kellett védekeztünk; óriási csapatmunka volt, és csak ezzel lehet meccseket nyerni. Ennél jobb a hokiban nincsen, amikor megnyerhetsz valamit, továbbjuthatsz, ezekért élünk. Minden játékos ebben az öltözőben azért dolgozik, hogy ilyen meccseket játszhasson, és győzzön.

Fehérvári védő után fehérvári támadó iratkozott fel a gólszerzők listájára, Erdély Csanád a románok elleni hosszabbítást eldöntő találata után ezúttal kétgólos előnyt harcolt ki csapatának.

– Mindenképpen szerettünk volna változtatni a játékunkon, főleg a legutóbbi, Románia elleni mérkőzéshez képest. Tudtuk, hogy kellemetlen ellenféllel állunk szemben, próbálnak majd minden egyes lehetőséget kihasználni, hogy felbosszantsanak minket, úgyhogy mi is kicsit agresszívabban álltunk az egészhez. A mentális hadviselés is komoly szerepet játszotta fizikális oldal mellett, oda kellett figyelni, hogy ne üssünk vissza, ne kakaskodjunk, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor csapatként, egységesen lépjünk fel, amit százszázalékosan teljesítettünk is. A védekezésünk ezúttal helyén volt, ha pedig abba hiba csúszott, volt egy kapusunk, aki helyre tette a dolgokat. Az tény és való, hogy voltak olyan időszakok, amikor nagy nyomást helyezett az ellenfél a kapunkra, akkor talán a szerencse is mellénk állt, de mindenesetre nagyon jó érzés a győzelem.

A két mezőnyjátékos által már megénekelt hálóőr, Rajna Miklós egészen fantasztikus mutatóval zárta a találkozót: 48 kapuja felé tartó lövésből mindössze egyetlen egy haladt át a gólvonalon, ami 97,9 százalékos védési hatékonyságnak felel meg.

– Úgy gondolom látni lehetett a játékunkon, hogy mindent kitettünk a jégre, jól védekeztünk, jól blokkoltunk, a helyzeteinket pedig jó arányban értékesítettük – nyilatkozta a dunaújvárosi születésű, Fehérváron 109 EBEL-mérkőzésen szóhoz jutó kapus. – Örülök, hogy sikerült egy jó formát elkapni erre a fontos mérkőzésre, és tudtam hátulról segíteni a csapat munkáját. A kapott lövések közül számos veszélytelen helyről érkezett, a kipattanóknál pedig jól „takarítottuk” az embereket, úgyhogy a csapatvédekezés is a helyén volt.

A fényes győzelem után hazatérő fehérvári játékosoknak nincs sok idejük a regenerálódásra, hiszen egy válogatottbeli erőltetett menetet egy bajnoki követ: kedden Villachban, míg pénteken és vasárnap hazai jégen száll harcba a Volán. Az idény egyik slágermeccsévé előlépő Villach–Fehérvár rendszeresen parázs, kemény mérkőzést hozott ezidáig, legutóbb január 10-én – még az alapszakaszban – büntetők után tudott 6-5-re győzni az osztrák alakulat. A középszakasz viszont eddig a magyar félnek sikerült jobban, két győzelemmel állnak, míg a 8 bónuszponttal induló Villach csupán 9 ponttal rendelkezik két találkozót követően – ráadásul éppen a sereghajtó Innsbruck–Dornbirn páros ellen maradtak nyeretlenek. Pénteken előbbi, vasárnap utóbbi érkezik majd a Raktár utcába.