A MOL Fehérvár is csatlakozott a FIFA-akcióhoz

Könnyen talál motivációt a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata az OTP Bank Liga hetedik fordulójában is: meg kell őriznie makulátlan mérlegét. Még akkor is, ha az Újpest FC-t fogadja szombaton, 19.30 órakor.

Háború a bajnoki címért, harc a pontokért, csata a hibátlan eredménysorért. A MOL Fehérvár FC hat fordulón át minden ellenfelét elverte az idei bajnokságban, kit jobban, kit kevésbé. Tiszteletet parancsol Marko Nikolics alakulatának menetelése, ugyanakkor hétről hétre meg kell birkózniuk a teherrel Juhász Rolandéknak: mindenki a Vidit akarja legyőzni. Az Újpest FC is. A lilák eddig két győzelmet arattak, ikszeltek a Pakssal, s háromszor vesztesen hagyták el a pályát. Mérlegükön legutóbb a Debrecen felett aratott győzelemmel billentettek, mely hőstettben oroszlánrészt vállalt a nemrég még Fehérváron futballozó Feczesin Róbert.

– Bízom benne, hogy ott folytatjuk, ahol abbahagytuk – fogalmazott a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya, Juhász Roland. – Az edzéseken azt látom, hogy a csapat ugyanolyan éhes, mint a szezon elején. Persze próbálunk előrébb is lépni. Sokat kell dolgoznunk a sikerért a hétvégén is. Az Újpest játékából eddig éppen egy olyan típusú center hiányzott, mint Feczesin Róbert, hiszen az előző években is jellemző volt rájuk, hogy egy magas, erős csatárt igyekeznek beadásokkal keresni, rá felívelni a labdákat. Azért jobban örülnénk, ha a meccs a mi támadóinkról szólna! Biztos vagyok benne, hogy jó támadófutballt láthatunk, az elmúlt időszakban mi is inkább ebbe az irányba tendáltunk. Gólgazdag mérkőzéseket játszottunk, de a legfontosabb megint a három pont itthon tartása lesz.

Nem csupán az idei szezonban születik sok találat a Vidi összecsapásain. Az Újpest elleni örökmérleg meccsenkénti gólátlaga nem kevesebb, mint 3. Az eddigi 108 egymás elleni bajnokin 46 fehérvári győzelem született, 23 döntetlen mellett 39 alkalommal ünnepelhettek a lilák. Az elmúlt években meggyőző volt a fehérvári fölény, az utóbbi 13 meccs során egy döntetlen mellett csak kétszer nyert az Újpest, tízszer diadalmaskodtak a piros-kékek. A Vidi otthonában azonban utoljára 12 évvel ezelőtt tudott csak győzni a Megyeri úti egylet. 2007-ben Juszuf Dajics találatára Tisza Tibor és a fehérváriak jelenlegi sportigazgatója, Kovács Zoltán válaszolt.

Most már azonban „Kokó” is a Vidiért harcol, épp, mint Nikolics legényei. Akik a Szív Napján törhetnek újabb magasságokba. Az MLSZ ebben az esztendőben is csatlakozik az UEFA társadalmi felelősségvállalás programjának keretében meghirdetett Szív Napja nevű kampánysorozathoz. A program az egészségmegőrzés és a hirtelen szívhalál megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.