Haraptak a Farkasok

Az Erste Ligában a Titánok csapata a hétfői, pontokat érő gyergyói találkozó után kedden este Brassóban folytatta erdélyi túráját. Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem sok babér termett számukra, négygólos vereséggel zártak.

A koronavírus-járvány erdélyi hulláma után az Erste Liga vérkeringésébe visszatérő Corona Brasov csapata eddig kettőből két mérkőzésen nyert, és a Gyergyói HK ellen szétlövéssel diadalmaskodó Titánok ellen is ők voltak a favoritok. Már csak azért is, mivel a Dunaújvárosi Acélbikák sem úszták meg nyolc találat alatt, így aztán sok jóra nem számíthatott Kasper Vuorinen legénysége sem, dacára annak, hogy az előző nap jól teljesítettek.

– A Brassó, mint minden évben, most is kiemelkedő csapat a bajnokságban, és ezt idén is bizonyítják. Van két nagyon jó kapusuk, remek légiósaik, és egy jó hazai játékosokból álló mag. Ezt a csapatot hosszú évek óta építik, kemény ellenfél, nehéz mérkőzés lesz. – mondta a találkozó előtt Arany Máté, a Titánok másodedzője.

És milyen igaza lett! Amitől tartottunk, bekövetkezett, rendkívül gyorsan, már a 3. percben Horváth Dominik ketrecében táncolt a korong, miután Tomas Klempa ért bele jól Radim Valchar lövésébe, 1-0. Kevés lehetőséget engedett a vendéglátó, Horváthnak akadt több dolga a folytatásban is. Igen jól ment a vendéglátók első sorának, hiszen a 9. percben ők duplázták meg előnyüket, ezúttal Roberto Gligát szolgálta ki Valchar, 2-0. Aztán a 16. percben Molnár Zsolt átadása után a kanadai Joshua McFadden cselezgetett a kapu előtt, majd lövésre szánta el magát, és nem is hibázott, 3-0. A játékrész végéig pedig a Titánok kapuja előtt folyt a játék, a Brassó 20 lövésével szemben 4 fehérvári állt a harmad befejezésekor.

Az első szünetet követően Dobmayer Dominik kiállítását ugyan megúszták a Titánok, Horváth hárított hatalmasat Klempa lövése után, de a brassói kapu előtti első fehérvári helyzetre csak a 28. percben került sor, Rétfalvi Kristóf lőhetett közelről, Polc Patrik védett. A 29. percben azonban a meccs előtt eddig még gólt sem szerző, csupán egy asszisztot adó McFadden már másodszor talált be, most a kék vonalról bombázott kapura, és a pakk utat talált Horváth ketrecébe, 4-0. Szerencsére azonban nem estek teljesen össze a vendégek, és a 35. percben szépítettek, Madácsi Benedek átadása találta jó helyen Reiter Attilát, és a csapatkapitány kipókhálózta a jobb felső sarkot, 4-1. A harmad végére egyértelműen feljavult a Titánok játéka, de minőségi helyzetből továbbra is kevés akadt a hazai kapu előtt.

A záró harmad 4. percében McFadden lövése pattant meg Horváth kapuja előtt, és a korong a hálóba vágódott, 5-1. Nem törte meg a találat a Titánok lendületét, sőt, Andrei Vasile szabálytalankodott, így öt a négy ellen támadhattak. A harmad második fele a speciális egységekről szólt, mindkét oldalon kimaradt egy-egy előny, de Reiterék megnyomták a meccs végét, Bors Huba-Ferenc kiállítása alatt Riku Tiainen és Rétfalvi is megszerezhette volna az együttes második találatát.