Hamar lerendezték a gárdonyiak

A női kézilabda NB I/B Nyugati csoportjában a Gárdony-Pázmánd NKK a Rinyamenti KC-t látta vendégül, és viszonylag sima mérkőzésen, ötgólos különbséggel tartotta otthon a három pontot.

Gárdony-Pázmánd NKK–Rinyamenti KC 32-27

Gárdony, 120 néző, Vezette: Kovács K., Tóth J.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gárdony: Vártok, Bíró (kapusok) – Hrabovszky 3, Kolics 2, Gyebrovszki 6, Fundák 3, Czuczu, Karsai 6, Müller, Nagy A. 1, Szamoránszky 1, Dublinszki 6, Nagy Zs. 4, Rácz, Kaczur, Szűts N. Vezetőedző: Pinizsi Zoltán.

Öt fordulót követően a csapatok két-két győzelemmel tanyáztak egymás mögött a tabellán. Fontos volt tehát mindkét fél számára a három pont begyűjtése, ha tartani akarták a lépést az élmezőnnyel. Fe­lemás eredményekkel hangoltak az összecsapásra a felek: a hazaiak Mohácson szenvedtek hétgólos vereséget, míg a rinyamentiek hazai pályán múlták felül a Dunaújvárosi Kohász KA U19-es alakulatát.

Hatalmas iramban kezdték a meccset a gárdonyiak, az első tíz percben hétszer is bevették a nagyatádiak kapuját. A nagyszerű támadójáték mellé kitűnő védekezés is párosult, ebben a periódusban gól nélkül maradtak a látogatók. Ennélfogva már az elején tetemes volt a házigazdák előnye, amit végül szépen be is osztottak Pinizsi Zoltán lányai. A sokkoló kezdés után magához tért a vendégcsapat, de még így sem lépte át a tízgólos határt a játékrész végéig, 14-9.

A második félidőben mindkét társaságon látszott a fáradtság. A védekezésbe egyre több hiba csúszott, aminek köszönhetően megnyíltak a gólcsapok, és jóval többször voltak eredményesek az együttesek, mint az első harminc percben. A sok találat mellett azonban a kiállítások száma is megnőtt: gárdonyi oldalon nyolc, míg a Somogy megyeieknél hat egységet jegyezhettünk fel. A büntetésekben Czuczu Frida járt az élen, aki egymaga három kétpercest is begyűjtött. A Nyugati csoport góllövőlistájának éllovasa, a Rinyamenti játékosa, Kovács Dorina ismét elemében volt, de az ő remek játéka sem segített a mérkőzés elején összeszedett hétgólos hátrány ledolgozásában, 32-27.

A tópartiak szakvezetője elégedetten értékelt a lefújás után, de felhívta a figyelmet arra is, hogy nincs idő a la­zsá­lás­ra, hiszen pénteken újabb megmérettetés vár a lányokra. Akkor a bajnoki tabellán második NEKA ellen lépnek pályára a pázmándiak.