Halmozták az érmeket

Öt arany-, egy ezüst- és 5 bronzérmet gyűjtöttek az ARAK atlétái az ifjúsági országos bajnokságon. Mohai Regina kiemelkedően versenyzett.

Impozáns az Alba Regia Atlétikai Klub éremtermése, 11 medállal tértek hazai a fiatalok a debreceni ifjúsági országos bajnokságról. Az ARAK szakvezetése hasonló teljesítményt várt a versenyzőktől. Az első napon a férfiak 100 méteres síkfutásának döntőjébe három ARAK-os is beverekedte magát. Csornai János végül egyéni legjobbjával, 11.08 másodperccel lett harmadik, míg Tatai Zalán idei legjobbját futva követte a negyedik helyen. Kovács Bence a 8. helyen zárt. A 4×100 méteres váltóban azonban mindhárman aranyéremnek örülhettek. Blaumann Marcell-lal kiegészülve a legjobb magyar egyesületi eredménnyel (a válogatott váltók idejeit nem számolva) lett első a fehérvári staféta. A 4×400-as váltó (Bolla Gergő, Lakatos András, Nagy Dávid és Blaumann Marcell) harmadikként végzett.

Csornai János 200 méteren is rajthoz állt, s döntőbe is jutott, ahol idei legjobbját újra megfutva (22,78) lett ötödik.

110 gáton Lakatos András és Blaumann Marcell képviselték az ARAK-ot a legjobb nyolc között. Előbbi egyéni csúccsal a hatodik, utóbbi hetedikként ért célba. 621 centire repült a távolugrók versenyében Bolla Gergő, ez a hatodik helyre volt elegendő. Zimmermann Lili idén még nem repítette a szert olyan messzire, mint Debrecenben, 11,54-es eredménye a súlylökés harmadik helyére volt elég. Molnár-Lévai Dóra nehézatlétája kalapácsvetésben szerepelt a legjobban, 59 méter 88 cm-re jutott, amivel ezüst­érmet zsebelhetett be. Lili diszkoszvetésben a nyolcadik helyen zárta az ob-t.

Mohai Regina az ob egyed­uralkodója volt. Varga Tamás tanítványa az első napi 400 síkon elért 57.25-ös egyéni csúcsát követően másnap a 400 gáton is élete legjobbjával, 60.24-el nyert. Ráadásként mindkét „aranyos” váltóban, a 4×100 és a 4×400 méteres stafétában is elévülhetetlen érdemei voltak. A rövidebb távon Gimesi Kata, Szabó Gréta, Gombolai Nóra voltak a társai, a hosszabbik váltószámban Gombolai Nóra, Szabó Gréta és Mohai Regina mellé Dobák Panna társult a bajnoki cím elhódításában. A váltók tagjai egyéniben is remekeltek. Gombolai Nóra 400 gáton bronzérmet nyert. Szabó Gréta 526 centis ugrása hét centivel maradt el az ezüsttől, a dobogó harmadik fokára állhatott, s klubtársa, Gimesi Kata ugyancsak 5,26-tal lett negyedik. Aubermann Olívia 515 centis egyéni csúccsal lett hetedik. Aubermann hármasugrásban is kibérelte a hetedik helyet, ugyancsak egyéni rekordot ugrott (11,06 m).

Varga Lizandra a 154 centire emelt léc felett suhant át, így hetedik lett a magasugrók között.