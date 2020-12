Halasztják az összes bajnokit

A koronavírus-járványra reagálva elhalasztotta minden 2020-ra kiírt bajnoki mérkőzését a Gárdony-Pázmánd NKK NB I/B-s női kézilabdacsapata.

A gárdonyi lányok hat mérkőzést tudtak lejátszani a bajnokságból, három győzelem mellett háromszor kaptak ki Virincsik Anasztázia lányai, akik így a tabella hatodik helyén állnak. Szombaton a listavezető Szombathely U20-as együttesét fogadták volna, de az utánpótlás- és az NB II-es bajnokik után az NB I/B-s mecceriket is halasztják a tópartiak. Több játékos családjában is volt koronás megbetegedés, hárman pedig egészségügyi iskolába járnak, s szolgálatot teljesítenek, mindemellett többen sérüléssel bajlódnak. Az edző, Virincsik Anasztázia reménykedik, hogy január 4-én mérkőzésekkel teli alapozást vezényelhet lányainak. Addigra Czuczu Frida is teljes értékű harcos lesz, s a porccal műtött Györffy Réka is talán együtt mozoghat a társakkal. Jó hír, hogy Bocsi Szonja válla is egyre jobban engedi a mozgást, Lozsi Ernára azonban féléves kihagyás vár, keresztszalag-problémával műtötték. Vernes Dorottya márciusban lesz hadra fogható.

Az edzéseket látogató kevés játékos számára felüdülést jelenthet a jövő heti, Mosonmagyaróvár elleni két ligakupameccs, melyek megrendezése kuriózumnak számít a jelenlegi helyzetben.