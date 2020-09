Hackl Szilvia tapasztaltával sokat segíthet majd a Lokinak

A hétvégén újabb felkészülési tornát játszott a MÁV Előre-BERICAP női röplabda csapata. Az összes találkozón pályára lépett a kék-fehéreknél a nyár elején igazolt Hackl Szilvia.

A női röplabdát jól ismerők számára nem kis meglepetést keltett, amikor május utolsó napjaiban kiderül, hogy Hackl Szilvia átette állomáshelyét a koronázó városba. A 29 esztendős rendkívül rutinos center már részt vett a klub tavalyi idénybúcsúztató „buliján” is több frissen szerződtetett játékostársával együtt, mintegy jelezve, hogy ennek a gárdának egyik fő erénye lehet majd az új szezonban az erős csapategység.

Hackl Szilvia magyar bajnok és kupagyőztes, korábban a Gödöllői RC, az MTK Budapest, a TF és a BSE-FCSM alakulataiban is megfordult. A játékos az utóbbi fővárosi együttesnél ráadásul már dolgozott együtt a jelenlegi fehérvári szakvezetővel, Farkas Mihállyal, akinek kis túlzással minden gondolatát ismeri, így könnyebben is ment számára a beilleszkedés új csapatába.

– Elsősorban tényleg Farkas Mihály személye volt meghatározó abban, hogy a MÁV Előrét választottam. Régen sokat dolgoztam vele, nála kerültem fel a BSE-nél a felnőtt csapatba. Jó volt a kapcsolatunk, rengeteget tanultam tőle. Magát a röplabdát dr. Kotsis Attiláné, Gabi néninél kezdtem, ő tett annak idején „sínre”, neki köszönhettem, hogy megragadtam a sportágban – tudtuk meg.

Amint a csapatok felsorolásából is kitűnik, a center arra „vigyázott”, hogy a fővárosnál hatvan kilométernél messzebb fekvő városba ne igazoljon, de így is Fehérvár lett a sorban a legtávolabbi pont.

– Munka mellett röplabdázom, úgyhogy így is messze van lejönni edzésekre, de azért heti három alkalommal nem jelent akkora problémát. A kondícionális mozgásomat Budapesten oldom meg, ott járok edzőterembe – tette hozzá.

A csapatban az egyik legtapasztaltabb játékos, de annak kifejezetten örül, hogy a gárda tele van fiatal, feltörekvő röpisekkel.

– Most mondjam azt, hogy „megfiatalítanak”? Kétségtelenül furcsa számomra, hogy én vagyok a legidősebb a csapatban, mert még ilyen nem nagyon történt velem korábban. Jól érzem magam, jó a csapat, jó a közösség, és a hangulat!

Nem egészen két hét múlva már elkezdődik a harc a bajnoki pontokért, kíváncsiak voltunk, hogy vélekedik erről, hiszen több idényt töltött az Extraligában, mint az NB I-ben.

– Biztosan kemény idény elé nézünk, megvan az esélyünk arra, hogy az első háromban végezzünk, bár Farkas Mihály célja egyértelműen a bajnoki cím. Nem szeretnék előre inni a medve bőrére, de reménykedem abban, hogy az ő elvárásai jönnek be. A felkészülési mérkőzéseket figyelembe véve messzire juthatunk, bár még egy kicsit jobban össze kellene szoknunk. Ráadásul a feladónk (Ancsin Kitti – a szerk.) most sérült, vele nem is tudunk gyakorolni. Ugyanakkor ismerem a mezőnyt, tudom, hogy sok ügyes fiatal van a riválisoknál. Az NB I nem sokkal gyengébb az Extraligánál, ez látható volt az MTK elleni meccsünkön is, amely elég szoros volt. Nincs akkora szakadék, ha nem lettek volna sérültjeink szettet rabolhattunk volna tőlük. A bajnokságra készen állunk, stabil, jó játékot várok magamtól egész évben.