Ha nyer, megelőzi a Vácot az Alba FKC csapata

Igaz, hogy mindkét alakulat gyengébb játék­erőt képviselt, ettől függetlenül zsinórban két győzelem után érkezik Vácra az Alba Fehérvár KC a női kézilabda NB I. soron következő fordulójában – a cél pedig nem titkoltan a győzelem megszerzése.

– Ha végignézünk a bajnokság összes csapatán, láthatjuk, hogy mindegyiknek vannak mély­pontjai, elég sok meglepetéseredmény született mostanában, úgyhogy ezzel nem vagyunk egyedül – kezdte az értékelést az ellenfél gárdáját is megjárt 26 éves szélső, Pelczéder Orsolya.

– A Vác az utolsó fordulóban például leikszelt a Szent István SE-vel, úgyhogy most nekik is pillanatok alatt ki kell lábalniuk a jelenlegi helyzetből, hiszen nemsokára ellenünk játszanak.

A koronázóvárosiak nem jártak mostanában sok sikerrel a Duna-parti alakulat vendégeként: idegenben nem tudják áttörni a gátat Deli Rita lányai (utoljára 5 évvel ezelőtt nyertek a Váci Városi Sportcsarnokban, a szerk.), ugyanakkor hazai környezetben rendre hozni tudják a mérkőzéseket.

– Most arra törekszünk, hogy végre sikerüljön elhoznunk a pontokat. Tisztában vagyok vele, hogy az otthoni környezet mindig egyfajta magabiztosságot ad a csapat számára, hiszen nekik is ren­getegen szurkolnak, és mennek ki a mérkőzéseikre. Összességében egy nagyon parázs mérkőzésre számítok – már csak azért is, mert az egymás elleni meccseink minden évben ilyenek szoktak lenni (nevet), illetve az általuk is mutatott bizonytalan forma miatt. Remélem, hogy most átfordul a kerék, és végre idegenből is elhozzuk azt a két pontot.

Ugyanakkor oda kell figyelnie Pelczéderéknek, hiszen az utolsó 10 egymás elleni ütközetükből csupán négyet vívtak meg sikerrel – hatszor a megyeszomszédok nyertek. Nehéz összecsapás vár Deli Rita tanítványaira, s ezt maga a vezetőedző is tudja.

– Óriási kihívás a nálunk erősebb csapatok számára is Vácon helyt állni, éppen ezért csak akkor lehetünk eredményesek, ha kiemelkedőt tudunk nyújtani. A szimpla jó játék nem lesz elég, minden pozícióban erősnek kell majd lennünk. – mondta Deli Rita.

Az Alba Fehérvár csapata jelenleg a női első osztály 8. helyén áll, míg Pest megyei ellenfele a 6. pozíciót fogalja el – ugyanakkor kettejük közt csupán egy pont a különbség. Ebből adódóan az éppen betöltött pozíciók igen gyorsan változhatnak is: ha Pelczéderék akarata érvényesül, s legyőzik a Duna-partiakat idegenben, abban az esetben megelőzhetik őket a tabellán.